Aplec de l'esperit: crist és la vida

Aquest cap de setmana, els dies 19 i 20 de maig, per la festa de Pentecosta, la Pasqua de l'Esperit, se celebra a Tortosa l'Aplec de l'Esperit amb el lema: «Crist és la vida».

Un any més, els bisbes de Catalunya convoquem els joves de les diòcesis amb seu a Catalunya i Mallorca a viure conjuntament la festa de l'Esperit participant en l'Aplec. A més, l'Aplec coincideix enguany amb la preparació del Sínode de Bisbes de l'octubre sobre el tema «Els joves, la fe i el discerniment vocacional». Aquesta temàtica és molt present en la dinàmica de la trobada.

Desitjo que també participeu d'alguna manera en aquest aplec, malgrat que no hi sigueu físicament a causa de l'edat, perquè l'esperit sempre és jove. Per això us comento breument el programa concret d'aquesta diada i la seva significació.

L'Aplec és una trobada dels joves cristians de l'Església que és a casa nostra amb ganes de compartir allò que més profundament els uneix: la fe. I alhora, ho faran en una diada molt significativa: la Pentecosta, la festa de l'Esperit Sant, que ens dona la fe i la força per viure-la amb joia i transmetre-la.

Aquest Aplec de Tortosa serà el dotzè des d'aquell primer de l'any 1978 a Siurana.

Per què l'Aplec i què s'hi farà?

Per viure i per descobrir que no som tan pocs. L'Aplec és una mostra que es pot ser jove i cristià avui, i que són molts els qui ho viuen amb goig i sentit de festa. Sovint, en les diverses comunitats i moviments, pot semblar que són pocs els joves. Per això, participar en l'Aplec engresca els joves mateixos fent més ferma la seva fe i el sentit de comunió i pertinença a l'Església.

L'Aplec és una gran oportunitat perquè també s'iniciïn processos d'acostament a Jesús entre els joves que dubten, que cerquen... perquè hi viuran experiències que els ajudaran a fer passos en el seu creixement com a cristians.

El marc geogràfic de l'Aplec influeix en el contingut. La ciutat de Tortosa i el delta de l'Ebre amb la seva personalitat, cultura, paisatges... condicionen un Aplec que girarà el voltant de la imatge del riu [...] (extret del Full Parroquial).