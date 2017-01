El Girona acumula tres temporades sense arrencar l'any amb derrota

Aquest diumenge, a Saragossa, el Girona jugarà el seu primer partit d´aquest 2017. Tradicionalment, la irregularitat és la tònica dominant a l´hora d´arrencar l´any, però el cert és que fa tres temporades que els blanc-i-vermells no ho fan amb una derrota; ratxa, que intentaran mantenir aquest cap de setmana a La Romareda tot i que aquest no sigui un dels estadis més senzills, precisament, de la categoria.

El 2016 s´estrenava amb una treballada victòria per la mínima contra el Valladolid a Montilivi (1-0), el que impedia que els gironins caiguessin en places de descens. El gol el va marcar Jairo Morillas, ara al Numància. Dotze mesos enrere, s´inaugurava l´any a fora, com passarà aquest 2017. En aquella ocasió, el debut es va saldar amb un triomf al camp del Llagostera (1-2). Tres cursos enrere, es donava el tret de sortida al 2014 amb un agònic empat a casa contra el Ponferradina (1-1). Els del Bierzo es van avançar al minut 85 i Felipe Sanchón, al descompte, salvava un punt gràcies a un inofensiu penal comès per Juanjo sobre Timor.

Tot i aquesta última bona dinàmica, el cert és que el Girona ha encetat l´any de mil i una maneres. Aquestes últimes 15 temporades, entre Segona A, Segona B i Tercera, el balanç és ben irregular. S´han aconseguit 5 victòries, s´han saldat 4 empats i s´han encaixat fins a 6 derrotes. La més recent va arribar el mes de gener del 2013. En aquella ocasió, a Montilivi i davant l´Almeria, en un duel a la part alta de la classificació. El partit el va desequilibrar Chumbi al descompte, deixant glaçada l´afició local (0-1).

A Segona A no s´han guanyat més partits que els dels dos últims anys. Abans de l´ensopegada amb l´Almeria, el 2012 s´arrencava amb una derrota per la mínima a Còrdova només una setmana abans que Raül Agné fos destituït (1-0). Al 2011, empat a casa amb el Cartagena (Jandro avançava els de casa però Toché empatava a pocs minuts del final). El 2010 s´inaugurava amb taules a Huelva (Calle debutava i marcava el 2-2 defintiu) i el 2009, va començar fatal: 3-0 al camp del Nàstic.