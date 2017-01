Per guanyar que no quedi

Per guanyar que no quedi Marc Martí

El Girona visita aquesta tarda l'estadi de la Romareda, un camp amb bons records per al conjunt gironí, que en les dues últimes visites (la lliga passada i la promoció 2014/15) hi ha aconseguit dues victòries contundents (0-3). No obstant, tal com va avisar el tècnic Pablo Machín en la roda de premsa prèvia, «el passat és història i serà un partit molt complicat». Per provar-ho, que no quedi.

El primer tram de lliga del Girona, sobretot les últimes jornades del 2016 (on l'equip va guanyar 5 dels últims 6 partits), va fer que els jugadors gironins marxessin de vacances en places d'ascens directe i a més, amb unes sensacions molt positives que volen confirmar en aquest primer partit del 2017. Per fer-ho, haurà de superar el Saragossa, equip entrenat per l'ex tècnic del Girona Raül Agné. El conjunt aragonès arriba al duel després de tancar l'any anterior amb dues victòries consecutives i amb l'objectiu d'escalar posicions i colar-se entre les places que donen dret a disputar el play-off.

La presència d'Àlex Granell i la de Pablo Maffeo a la convocatòria són les principals novetats per als blanc-i-vermells. El migcampista gironí es va perdre els partits contra l'Alcorcón i el Nàstic per una lesió que, després de treballar durant totes les vacances de Nadal, ha pogut superar per estar avui disponible a la Romareda. D'altra banda, Maffeo, recent arribat com a cedit pel Manchester City, podria tornar a debutar amb el Girona i disputar els seus primers minuts aquesta temporada.

Per al partit contra el Saragossa, Machín pot comptar amb gairebé tota la plantilla, a excepció dels lesionats de llarga durada com són Richy i Carles Mas. Kiko Olivas, que ja s'entrena amb l'equip, juntament amb Eloi Amagat, Angeliño, Felipe i Cámara són els jugadors que es quedaran a terres gironines i que no viatjaran amb l'equip. «Fa unes quantes jornades havíem acumulat fins a 10 baixes per lesió i segur que tenia menys dubtes que els que tinc ara, que tinc gairebé tota la plantilla a disposició. Els que no viatgen amb nosaltres és només per decisió tècnica», comfirmava Pablo Machín.

El sorià té clara la dificultat del partit, en gran part per la història i l'entitat del rival. «No serà gens fàcil. Cada partit és diferent i ens costarà molt posar-nos al seu nivell i guanyar el partit. Que ningú esperi un partit fàcil», avisava. Jugadors de llarga trajectòria en la categoria i fins i tot a Primera Divisió com Cani, Zapater, Cabrera, Javi Ros o Lanzarote formen la columna vertebral d'un equip que s'ha fet més compacte amb l'arribada d'Agné i que té «l'únic objectiu de lluitar per pujar a Primera Divisió».

Serà un partit també especial per a Jordi Xumetra. El jugador de l'Estartit tornarà a veure's les cares amb el seu equip i la seva participació en el partit és probable, encara que començarà des de la banqueta. Fran Rodríguez, lesionat, és baixa segura, mentre que Jose Enrique, un lateral esquerre que està oferint un gran rendiment, podrà jugar el partit tot i arrossegar molèsties en els últims entrenaments. Finalment, Agné apostaria per jugar amb dos puntes: Dongou i Ángel.

Uns 150 aficionats gironins es desplaçaran per veure el partit contra el Saragossa, que a banda d'Agné i Xumetra també té un altre gironí en nòmina, com és l'exjugador, exentrenador i exdirector esportiu del Girona Narcís Julià, ara director tècnic aragonès.

Els dos últims precedents a la Romareda només han tingut el color blanc-i-vermell. Tant fa dues temporades, en partit de play-off d'ascens a Primera com l'any passat, en lliga regular, l'equip de Pablo Machín es va imposar per 0 gols a 3, mostrant una molt bona imatge en un dels camps històrics del futbol espanyol.