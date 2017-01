Juanpe diu que la pressió del Getafe i del Cadis fa que el Girona «no es relaxi»

Juanpe Ramírez va arribar a Montilivi sense fer gaire soroll. Venia després d'un any discret al Valladolid i lliure un cop desvinculat del Granada. De seguida però, va convèncer Pablo Machín. La seva planta i velocitat van fer que el tècnic sorià hi confiés des del primer moment. Tant que va disputar tots els minuts possibles fins que una inoportuna trompada amb Pedro Alcalá en un entrenament va enfonsar-li una costella. El resultat: dos mesos de baixa. Un cop recuperat, el canari ja va disputar 45 minuts a un bon nivell i gol inclòs contra el Nàstic i va ser titular a La Romareda la setmana passada. Demà davant el Còrdova, Juanpe hauria de tenir continuïtat malgrat que Kiko Olivas ja està disponible. En aquest sentit, Juanpe beneeix el retorn de l'andalús i subratlla la fortalesa d'una plantilla que es manté a dalt malgrat els contratemps que ha tingut. «Vam arribar a tenir 9 o 10 baixes alguna jornada i vam continuar a la part alta. Esperem molt d'en Kiko perquè l'any passat va ser un dels millors defenses de la categoria i va aportar molt en atac. Com més siguem millor per al grup», deia.

Quant a la competició, Juanpe considera que el fet que el Getafe i el Cadis estiguin forts és positiu per al Girona. «Tampoc fallen i ens posen pressió. És bo perquè no ens relaxem. Hem de seguir sumant de tres en tres», destaca. En aquest sentit, el primer pas és superar un Còrdova que vindrà «necessitat» de punts perquè és un rival «cridat a lluitar per l'ascens».