«Juguin més o menys, tothom al vestidor sap que és important»

Amb Richy Álvarez com a únic pacient de la infermeria, a Pablo Machín se li ha girat feina. Té problemes el tècnic sorià, qui té on triar i remenar per escollir els 18 futbolistes que aniran convocats aquest cap de setmana per enfrontar-se al Sevilla Atlètic. Un problema més que benvingut per a algú que ha hagut de fer mans i mànigues setmana sí, setmana també, per comptar amb l'equip més competitiu possible. Titular i també suplents. Sense pràcticament lesionats, amb Cámara sense molèsties, Coris recuperat d'una gastroenteritis i ni rastre de les fugaces angines d'Angeliño, a Machín ara li toca escollir.

Una situació que des que és entrenador ha de fer setmana rere setmana, però probablement sense tanta dificultat com ara. Té ara entre mans una de les millors plantilles i més compensades; com a mínim, des que entrena a Montilivi. Ell mateix ho admetia ahir en roda de premsa, abans d'elogiar el filial del Sevilla, el primer rival de la segona volta i l'obstacle per intentar atrapar una nova marca: guanyar dos partits seguits a casa.

«És molt més fàcil escollir quan hi ha una plantilla més curta, com també si els jugadors ràpidament assumeixen quin és el seu rol», deia Machín, recordant que en les seves anteriors temporades al Girona «hi havia futbolistes que venien de Segona B amb poca experiència i que tenien ben clar que havien arribat al club per créixer. En alguns casos, van començar així per acabar sent importants; en d'altres casos, no». Ara, però, l'escenari ha canviat i la plantilla ha fet un salt qualitatiu. «Hem fitxat homes amb experiència a la Segona A i entre jugadors hi ha molt poca distància. Realment, és difícil escollir perquè deixo sense jugar a persones. Però estic tranquil, perquè faci el que faci, m'equivocaré ben poc. El que juga, sempre ho fa bé. Ara, jo sempre vull afinar al màxim», valorava.

Tot i tenir un munt de peces per escollir, el més probable és que Machín no faci gaires invents pensant en diumenge i deixi a fora de la llista els menys habituals. Una situació que el sorià veu del tot normal i que no pot ser perjudicial per al vestidor. «Els futbolistes són conscients de quina és la situació. Quan se'ls fitxa, a ningú se li diu que jugarà 40, 30 o 20 partits. Se'ls paga per entrenar i per augmentar la competitivitat del grup. Després, hi ha una persona que decideix. És una de les gestions que em toca dur. És evident que estaran més contents els qui juguen més minuts; els que no ho fan tant, saben que també són importants. Fins ara tots han tingut el seu protagonisme i al llarg de tota la temporada seguirem en aquesta línia», deia. I ho rematava: «Potser el qui ara aporta menys, acabarà sent un jugador determinant al final d ela lliga».

Entri qui entri finalment a la convocatòria, el gran objectiu serà guanyar el Sevilla Atlètic. Si s'aconsegueix, el Girona enllaçarà dues victòries seguides a casa, quelcom que molts pocs equips solen aconseguir. «A cada roda de premsa busquem una nova motivació que ens serveixi per superar rècords i a nosaltres mateixos. És difícil guanyar dos cops consecutius a casa i és un nou repte per a nosaltres. El més important, però, és seguir sumant i fer-ho de tres en tres», va dir, abans d'elogiar el filial andalús: «Pot ser una sorpresa perquè acaba de pujar i és un equip format per nanos joves, però com deia l'anunci, estan sobradament preparats. Són un equip ambiciós, valent i perillós. La classificació, a més, diu que és un dels conjunts més potents».