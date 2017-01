L´atac del Girona és un dels més productius de tota la Segona Divisió

Ara fa uns mesos, amb la primera volta de la lliga a mitges, hi havia dues maneres ben diferents de valorar els registres golejadors que presentava el Girona. Una, l'optimista: l'equip de Pablo Machín era el que més gols acumulava i també el que més xutava de la lliga. I l'altra, la més pessimista: si les xifres eren bones, tot era gràcies a l'encert dels migcampistes i no pas de la davantera, on el rendiment de l'italià Samuele Longo era l'únic destacable. Tots dos punts de vista eren vàlids i realistes. Sí, el Girona feia un munt de gols, però també era cert que els seus davanters no acabaven de funcionar. Longo rutllava a batzegades, de Sandaza gairebé no se'n tenia notícies, Cristian encara no s'havia estrenat i Felipe ni tan sols havia debutat. No n'hi havia prou amb l'encert d'homes com Borja García, Rubén Alcaraz o Portu; si es vol aspirar a tot, cal que els atacants facin gols i aquest no era el cas dels gironins.

Amb la primera volta enllestida, el panorama ha canviat. Si més no, ho ha fet una part. Segueix el Girona amb l'etiqueta de màxim golejador del campionat i també encara és el que més ocasions genera. Però és que ara, els seus davanters s'han entonat. Ho ha agraït l'equip, que n'ha sortit beneficiat. Els migcampistes continuen en estat de gràcia, també s'hi han sumat a la festa algun dels centrals (Juanpe i Ramalho han vist porteria), però ara els seus davanters de referència aporten, i molt, en aquesta faceta. Tant, que la davantera blanc-i-vermella és una de les més productives de la lliga. La tercera, per ser més concrets.

Resumint: Samuele Longo és el pitxitxi de la plantilla amb 8 gols. El segueix Fran Sandaza. El manxec n'acumula 5 i encadena quatre jornades marcant (Nàstic, Saragossa, Còrdova i Sevilla Atlètic). El tercer en discòrdia és Cristian Herrera. El canari té menys protagonisme i ja no és aquell jugador determinant del tram final de la passada temporada, però ja ha marcat 2 gols. En total, són 15 les dianes que els davanters gironins han aconseguit fins ara. 15 gols dels 37 que acumula l'equip. En total, les tres referències ofensives han anotat el 41 per cent dels gols.

Dels 22 equips de la Segona Divisió A, la del Girona és la tercera davantera més productiva. El que era impensable fa només uns mesos és una veritat com un temple ara que tot just s'acaba de superar l'equador de la competició. Només hi ha dos atacs més letals en tota la lliga. Just per sobre del blanc-i-vermell, se situa el del Cadis. Els seus davanters acumulen 17 gols, que se'ls reparteixen entre Gorka Santamaria (2), Dani Güiza (2) i Alfredo Ortuño (13). El premi gros se l'emporta l'Oviedo, amb 18 dianes. Les que han marcat entre Toché (9), Linares (6), Jonathan Pereira (2) i Michu (1).

Amb també 15 gols, com el Girona, hi ha dos equips més. Un és el Lugo, però la curiositat és que tots els ha marcat el mateix jugador: Joselu, pitxitxi de la lliga. I l'altre és el líder Llevant. La davantera granota també s'ha plantat a la quinzena, tot i que un dels seus atacants, Rafael Martins (1 gol), ha abandonat el club aquest mercat d'hivern. Per engreixar la xifra cal sumar-hi les 13 dianes de Roger Martí i una de Víctor Casadesús.

Un esglaó per sota hi ha el Saragossa. Acumula 14 gols; 3 d'ells són de Juan Muñoz, que acaba de marxar al Llevant, mentre que la resta els han anotat Ángel (10) i Dongou (1). Tampoc estan gens malament els 12 del proper rival dels gironins, l'Elx. I més, si es té en compte que a la dotzena s'hi han plantat gràcies a l'aportació de només dos homes: Nino (7) i Guillermo (5). Dues davanteres més han superat la barrera dels 10 gols. Són les del Rayo Vallecano (4 dianes de Javi Guerra, 3 d'Embarba i 2 de Miku i Manucho) i Getafe (Jorge Molina n'ha marcat 8, Álvaro Jiménez 2 i Scepovic, 1). A la desena, s'hi ha plantat el cuer de la lliga, el Nàstic: Uche en suma 5, Álex López s'enfila fins els 3 i Stéphane Emaná, n'ha fet un parell.

L'altra cara de la moneda la protagonitzen el Mirandés, Mallorca i Sevilla Atlètic. Els andalusos veuen força porteria, però no pas per l'aportació dels seus davanters, que només han marcat 4 gols: 2 Carrillo i un Carlos Fernández i Marc Gual. Els balears, tres quarts del mateix. Només dos davanters han sucat. I tots dos tenen passat a Montilivi. Óscar Díaz ha marcat un sol gol, mentre que Dejan Lekic en suma 4. Menys productiu és l'atac d'un Mirandés que necessitarà remar per escapar del descens. 3 gols dels seus davanters i gràcies (2 de Pedro Martín, i un de Fofo).