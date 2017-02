El Girona rebrà el Getafe el dissabte 4 de març a les 6

El Girona ja coneix el dia i l'hora del partit contra el Getafe a Montilivi corresponent a la jornada 28. El duel es disputarà el dissabte 4 de març a les sis de la tarda i serà retransmès en directe per Movistar Partidazo. Malgrat la crisi de resultats dels madrilenys d'últimament, el partit es perfila com un duel directe entre dos candidats a l'ascens. Aquella mateixa jornada hi haurà un Oviedo-Cadis (dissabte 4, 20.00).

Abans d'enfrontar-se al Getafe, el Girona ha de visitar dissabte l'Almeria (16:00), rebre el Mallorca el dissabte 18 (20:00) i viatjar a Miranda de Ebro, el dissabte 25 (18:00).