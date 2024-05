Míchel: "Estic convençut que el primer partit del Girona a la Champions serà a Montilivi"

El Girona se'n va demà al matí cap a Vitòria per enfrontar-se a l'Alabès en la primera de les quatre finals que li resten per acabar la temporada. Cristhian Stuani continua de baixa i no serà a Mendizorrotza, com tampoc els lesionats Borja García i Solís. Míchel ha reconegut que aquesta setmana hi ha hagut dos dies de baixada "prevista" de tensió en els entrenaments però que l'equip està "preparat" per "fer un gran partit" demà. El preparador és del parer que caldrà "guanyar els quatre partits" per superar el Barça i assolir l'objectiu de la segona posició. "Farem un gran final de temporada", ha manifestat. El tècnic madrileny ha parlat avui del tema estrella de la setmana, la viabilitat de jugar els partits de Champions a Montilivi o no. Per a Míchel, no hi ha debat. "Estic convençut que el primer partit del Girona a la Champions serà a Montilivi. No contemplo cap altra opció. És el meu pensament i també el del club", ha dit.

DISPONIBLES

Stuani no arriba pel partit. Seria precipitat encara. Borja García i Solís continuen de baixa.

GESTIÓ EMOCIONAL

Setmana ha estat molt bona. Els dos primers dies hem fet entrenament de continuïtat i en cap moment tàctic perquè em pensava que el jugador necessitava un xic relaxació, però l'equip està bé per jugar demà i fer un gran partit. L'objectiu de la Champions ja està fet i ara tenim la possibilitat de lluitar per d'altres de més ambiciosos. És molt important quedar segon, que Dovbyk quedi pitxitxi, ser el màxim golejador de la competició i que l'equip doni la mateixa imatge de tot l'any. No podem perdre el que hem guanyat al camp i per això penso que farem un gran final de temporada.

ROTACIONS

Més que per guanyar, perquè d'aquí a tres dies tenim partit amb el Vila-real. Les cames estan carregades i necessitem tothom. Tot i que tenim jugadors com David López o Yangel Herrera que els és difícil jugar tres partits per setmana. Hem de mirar què fem, però no pas perquè estiguem classificats ja per la Champions. Necessitem la millor versió física en aquests tres partits en vuit dies. És difícil que onze jugadors ho juguin tot.

ALABÈS I GIRONA

Vol dir que tant nosaltres com l'Alabès hem fet les coses. Ells han fet una gran temporada i han assolit la salvació a quatre jornades del final. Fa tres partits que no encaixen. Tots dos equips estem en una dinàmica molt positiva. És bo que estiguem en aquesta situació després que fa uns anys la dinàmica era una altra.

PARTIT OBERT

Espero un partit molt complicat contra un Alabès que no serà diferent del de tota la temporada. A casa han aconseguit nou porteries a zero. Sense els gols de penal, és el segon equip menys golejat. Estan molt bé en defensa i tenen una transició espectacular amb jugadors de molta velocitat per fora. Segur que tindrem la possessió, però contra l'Alabès no és ni bo ni dolent. Pot passar i que el partit el tinguin controlat ells. Buscar el costat a costat i trobar l'espai per fer mal.

DUEL AMB BARÇA DE QUATRE PARTITS

És l'objectiu. Necessitem guanyar tots quatre partits, però primer toca demà. Ara mateix estem per sobre del Barça i si som capaços de guanyar tots els partits, serem segons i estarem més a prop de lluitar per un títol.

DESTENSIÓ

La baixada va ser dos dies després del partit, per això no hem fet càrrega tàctica. L'equip ja sap com jugar. Que no hem fet un treball específic de l'Alabès, no és preocupant per mi. El jugador necessitava una mica de baixada, però estan preparats per demà.

MONTILIVI

Ho he dit. Al cent per cent vull jugar a Montilivi. He parlat amb el club i el també ho vol fer. Penso que hi jugarem. El club i jo pensem que és el millor. Al carrer tothom ho té clar. Estic convençut que el primer partit del Girona a la Champions serà a Montilivi.

JUGAR A FORA

No contemplo jugar a fora. Jugar a fora sense la nostra gent és debilitar la parcel·la esportiva. Enguany només hem perdut contra el Madrid. Hem estat molt forts amb una confiança davant la nostra gent.

DECEPCIÓ SI NO ÉS A MONTILIVI

El club té la mateixa manera de pensar que jo. Si passa alguna altra cosa, ja veurem, però tinc la sensació que serà a Montilivi.

RIVAL BARÇA

Del Barça ara sí, perquè tenim el mateix objectiu i està per sota. Com l'Atlètic. Fins ara no. Si ens marquem l'objectiu de competir contra el Madrid, no hi arribarem mai i no és just. Barça, Madrid i Atlètic estan fets per altres coses. Ens hem guanyat la possibilitat de quedar segons.

MILLOR MOMENT

Contra el Barça va ser un moment històric, però va ser més difícil jugar a Tenerife que l'altre dia. Allà lluitàvem per la supervivència del club, que estava en una situació difícil i complicada i aquesta responsabilitat és més difícil de traslladar al terreny de joc. Se'm posa pell de gallina quan hi penso. Sí que va ser moment històric per nosaltres i que cal gaudir i celebrar.

LLEGAT

No sé amb quin nom quedarà per a la història. M'agradaria que l'afició hagi sentit en cada moment que l'equip ha tingut ànima i passió per representar aquesta samarreta. Juguem per la nostra gent sempre.