La Lliga estudia que hi hagi partits de 1a i 2a A els dies 22 i 23 de desembre

No serà fins el proper 20 de juliol que es sortejaran els calendaris de Primera i Segona A, però la Lliga ja fa temps que estudia com organitzarà la propera temporada. Les dates nadalenques solen deixar sempre dues setmanes sense competició, amb alguna excepció, però enguany sembla indicar que hi haurà futbol. Com a mínim, ben poc abans dels dies festius. La Lliga tindria previst situar l'última jornada de l'any el divendres 22 de desembre i el dissabte 23. Aquest darrer dia, es jugarien fins a tres partits de la Lliga Santander (podria ser un del Girona) i tres més de la Lliga 123.