El Girona completa la porteria amb Suárez, ex del Barça B

Només un dia després d'incorporar Bernardo Espinosa, el Girona acaba de tancar el tercer fitxatge de l'estiu. Es tracta del porter José Aurelio Suárez, de 21 anys i que ha jugat les últimes temporades al juvenil del Barça i també al segon equip blaugrana. Ve d'aconseguir l'ascens a la Segona Divisió A i acabava de quedar lliure. Diversos equips li anaven al darrera, com el Celta i també el Reial Madrid, però finalment s'ha decidit per la proposta que li ha arribat des de Montilivi. Signa per quatre temporades, fins el 30 de juny del 2021.

Suárez competirà amb Yassine Bounou i Gorka Iraizoz, els altres dos porters de la primera plantilla gironina. No pas amb René Román, a qui se li va rescindir fa poc l'any que li quedava de contracte amb l'entitat blanc-i-vermella abans de posar rumb a l'Almeria.