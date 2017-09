La primera derrota de la temporada arriba en la tercera jornada

El partit de diumenge a San Mamés contra l'Athletic Club (2-0) va entrar a la història del Girona perquè va suposar la primera derrota de l'equip a Primera Divisió. Fins diumenge, el conjunt de Pablo Machín havia empatat contra l'Atètic de Madrid (2-2) i vençut el Màlaga (1-0) en un començament de temporada d'allò més notable. La desfeta a San Mamés no esguer­ra res perquè, a banda que perdre a Bilbao és un resultat que pot entrar dins la lògica del Girona, la imatge i les sensacions no van ser dolentes com per amoïnar-se. Tant a Primera com a Segona A, com a qualsevol categoria, un bon començament de temporada sol ser clau per assolir els objectis marcats. Tots els equips sospiren perquè la primera derrota del curs arribi el més tard possible. Al Girona, després d'un empat i una victòria, a la tercera jornada li va tocar creu i va conèixer per primer cop la sensació de perdre a Primera. En aquest sentit, el conjunt gironí ha seguit si fa no fa el camí de les dues darreres temporades (16-17 i 15-16) en què va encaixar la primera derrota del curs en la segona i tercera jornada, respectivament.

Durant les nou temporades consecutives que el Girona ha competit a Segona Divisió A, la primera derrota del curs ha arribat en diferents situacions. Les campanyes 2009-10 i 11-12 es va començar amb molt mal peu perquè es va perdre en la jornada inicial contra Cartagena (0-1) i Elx (1-4). Dos partits va trigar el Girona de Raül Agné (10-11) a conèixer la derrota. Després de superar el Tenerife (4-2), els gironins van caure a Tarragona (2-0) en un partit marcat per les expulsions de Jose Martínez i Moha en menys de deu minuts (m.60 i m.69) i amb 0-0 al marcador.

Quatre partits va trigar a arribar la derrota en tres campanyes: 08-09, 12-13 i 13-14. En la temporada del retorn a la categoria, el sorprenent Girona d'Agné va carregar-se el Celta (0-1), superar l'Alacant (3-0) i empatar a Albacete (1-1) abans que el Salamanca s'imposés a Montilivi (0-1) en la quarta jornada. El curs 12-13, amb Rubi d'entrenador, el Girona va encaixar la primera derrota al Rico Pérez contra l'Hèrcules (2-1). Abans, els Tébar, Acuña, Benja i compa­nyia havien empatat amb el Sabadell (0-0) i superat el Guadalajara (1-5) i el Ponferradina (1-0). L'etapa Ricardo Rodríguez (13-14) va començar amb molt bon peu amb 7 punts contra Alabès (1-0), Eibar (0-3) i Numància (2-2) però a Jaén a la quarta jornada va arribar el primer clatellot (3-1).

La temporada en què la primera desfeta va arribar més tard va ser la millor -pel que fa a punts- de la història del Girona. L'exercici 14-15, el primer complet amb Machín a la banqueta, la primera ­derrota es va fer esperar fins a la cinquena jornada. Abans, el Girona que es quedaria a un minut i mig de pujar directe contra el Lugo, havia superat el Racing (1-0), l'Alcorcón (1-2) i el Tenerife (2-0) i empatat contra l'Sporting al Molinón (1-1). El totpoderós Betis va acabar amb l'espectacular inici de temporada amb un contundent 1-3 a Montilivi.

El duel de diumenge també va suposar la primera derrota del Girona a San Mamés. El conjunt gironí hi havia guanyat –ja al camp nou– fa dues temporades a Segona divisió A contra el filial Bilbao Athletic (0-1) i en la 1935-36 hi va empatar (2-2) en un partit amistós per Nadal aprofitant que tenia dos desplaçaments seguits a terres basques, contra el Donostia i el Reial Unión d'Irun