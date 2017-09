Eduardo Berizzo: «Un empat no hauria estat un resultat injust»

El tècnic visitant ha considerat molt valuosa la victòria del seu equip a Montilivi. «Veníem d'un partit molt exigent a Liverpool i ens calia oxigenar l'equip. Ho hem fet i hem pogut sumar els tres punts en un estadi molt complicat, on fins ara ningú hi havia pogut guanyar».

Preguntat per si un empat hauria estat més just, en cas que Granell no hagués tirat el penal al travesser, l'entrenador del Sevilla ha destacat que «no hauria estat un resultat injust, però per fortuna el pal ha rebutjat aquesta ocasió».

Segons Berizzo, «amb el temps encara donarem més valor a la victòria contra el Girona».