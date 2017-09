Machín dona la titularitat a Alcalá, Maffeo i Kayode al camp del Leganés

El Girona juga aquest vespre al camp del Leganés amb tres novetats a l'onze respecte l'alineació que Pablo Machín va presentar en la derrota contra el Sevilla. Entren Alcalá per Bernardo, Maffeo per Aday i Kayode per Portu. L'equip inicial és el següent

Gorka Iraizoz, Maffeo, Juanpe, Alcalá, Muniesa, Mojica, Pere Pons, Granell, Borja García, Kayode i Stuani.

A la banqueta hi haurà Bounou, Bernardo, Ramalho, Portu, Aday, Douglas Luiz i Olunga.

--