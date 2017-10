Mel rumia si apostar pel trident Lucas Pérez-Andone-Adrián López

Mentre a Montilivi Pablo Machín rumia i rumia quina pot ser la millor alternativa per ocupar l'absència per sanció de Cristhian Stuani per jugar dilluns a Riazor, Pepe Mel té maldecaps per decidir quin dels seus tres davanters deixa fora de l'onze. I és que amb Lucas Pérez ja recuperat i plenament integrat a la dinàmica de grup, el tècnic madrileny del Deportivo de la Corunya ha vist com aquesta setmana també Adrián López comença a veure la llum. El davanter asturià segueix acumulant entrenaments amb el grup i avui mateix podria rebre l'alta mèdica. La pólvora que tindrà a la seva disposició Mel no s'acaba amb Lucas Pérez i Adrián López ja que l'altre davanter centre de l'equip, Florin Andone, titular habitual i autor de dos gols fins ara també estarà en condicions de jugar.

Si finalment acaba recuperant-se del tot, el dubte de Mel serà si apostar pel trident d'entrada o bé reservar algun dels tres davanters per a la segona part. En aquest sentit, si Mel obtés per jugar amb Andone en punta i Lucas Pérez per darrere seu, Adrián López hauria d'esperar el seu moment a la banqueta. A més a més, aquesta opció faria que el turc Emre Çolak, amb molèsties durant tota aquesta setmana, també perdés la seva titularitat. D'altra banda, l'altempordanès Gerard Valentín ha superat un fort cop i està a disposició de Mel per al partit de dilluns.