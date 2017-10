El Madrid porta un ple històric: 13.383 espectadors

La primera visita oficial del Reial Madrid a Montilivi ha portat un record històric d'espectadors: 13.383 segons les dades oficials del Girona. Contra el Barça, el mes passat, hi van anar 13.305 seguidors. L'ambient a Montilivi ha sigut espectacular, amb l'afició rebent el Girona amb un mosaic blanc-i-vermell. A la grada també hi ha hagut una notable presència de públic madridista, sense que hi hagués incidents entre les aficions.