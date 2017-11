Bernardo, Pons, Juanpe, Douglas Luiz i Aday són a una targeta de la suspensió

Pablo Machín ja s'havia queixart a Riazor a la conferència de premsa posterior al triomf contra el Deportivo de la facilitat amb què al Girona li ensenyen targetes grogues. Aquell dia, l'àrbitre Gil Manzano va amonestar fins a 8 jugadors blanc-i-vermells en un partit net i sense excessiva duresa. Diumenge passat al camp del Llevant, Munuera Montero tampoc va deixar satisfet ni Machín ni la parròquia gironina. El col·legiat andalús va perdonar la segona targeta groga al central llevantinista Chema Rodríguez i en canvi va amonestar alegrement Muniesa, Juanpe i Maffeo -la de Pons va ser clara. A més a més, en diverses decisions com ara la senyalització de córners també va martiritzar els gironins. Tot plegat està desconcertant Machín, que no entén com el seu equip, que durant els darrers anys a Segona A era dels que menys targetes veia, sigui ara el més amonestat. «No som violents. Sembla que sigui molt fàcil ensenyar-nos targetes a nosaltres, els petits», deia diumenge al final del partit.

La pluja de targetes que està rebent el Girona en aquest primer tram de temporada ha fet que els blanc-i-vermells siguin l'equip més amonestat de la categoria. En aquest sentit, Stuani ja ha complert cicle de sanció (5) mentre que Bernardo, Aday, Douglas Luiz, Pere Pons i Juanpe n'acumulen 4 i són a només una de ser suspesos per un partit. De la seva banda, Àlex Granell es manté amb 3 i Mojica, Alcalá i Kayode, amb dues. Així, Machín haurà d'estar molt atent a possibles sancions les properes jornades sobretot si perd pel mateix partit Bernardo i Juanpe.