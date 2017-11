Sense els internacionals i pendents del retorn d´Alcalá

Dos dies de descans després, i amb l'alegria i tranquil·litat d'enllaçar tres victòries seguides que han deixat l'equip a mitja taula i ben lluny del descens, la primera plantilla del Girona ha tornat avui a la feina en una setmana d'allò més atípica. No hi ha partit aquest cap de setmana; ni tampoc hi haurà entrenaments. Però Pablo Machín i el seu cos tècnic no volen que als seus jugadors se'ls rovellin les cames, pel que ahir, passat un merescut descans, es va tornar a suar a Montilivi. L'equip es va exercitar a porta tancada, sense que cap jugador comparegués després, en una sessió un pèl atípica, amb l'absència d'alguns futbolistes degut als compromisos internacionals. No van ser els únics que no van treballar amb el grup. Tampoc ho va fer Pedro Alcalá, que segueix ultimant la seva recuperació per tornar a l'activitat al més aviat possible.

Sí que va poder comptar el tècnic amb Michael Olunga, que finalment no va concentrar-se amb la selecció de Kènia. Això deixa en quatre el número d'internacionals que durant aquests dies estan lluny de Girona. Un d'ells és Pablo Maffeo. El defensa ha repetit amb Espanya sub21. L'equip d'Albert Celades té dos compromisos classificatoris per a la propera Eurocopa: avui contra Islàndia i el propers dimarts amb Eslovàquia. Tampoc hi és Cristhian Stuani, un dels habituals amb l'Uruguai. El conjunt sud-americà, amb el bitllet pel proper Mundial a la butxaca, afronta dos duels amistosos. Demà, a Polònia. I el dimarts de la setmana vinent, a Àustria.

Camí del Mundial s'hi troba el Marroc de Yassine Bounou, l'ara porter titular dels gironins. Els africans se la juguen al camp de Costa d'Ivori i en farien prou amb un empat per segellar l'accés. El duel, aquest dissabte. Per primer cop aquesta temporada, Olarenwaju Kayode ha estat citat pel doble enfrontament que afronta Nigèria. Demà, duel amb Algèria camí del Mundial. I dimarts, a Rússia, amistós amb l'Argentina de Leo Messi.

Cap dels quatre jugadors estava ahir sota les ordres de Machín a Montilivi. Tampoc Pedro Alcalá. El central es va sotmetre a una operació a principis d'octubre. Es parlava d'entre quatre i sis setmanes de baixa però a finals del mes passat va treure el cap, tornant-se a entrenar amb el grup. Massa precipitat, ja que ben aviat va tornar a posar el fre de mà. La setmana passada va treballar al marge i també ho farà aquesta. Ahir va passar-se el matí al gimnàs. La intenció d'ell i dels metges és que es reincorpori als entrenaments la setmana vinent.