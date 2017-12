Stuani «Hem fet molta autocrítica després de la derrota amb l´Alabès»

Cristhian Stuani va aconseguir dilluns amb l'1-0 contra l'Alabès el seu vuitè gol aquesta temporada amb el Girona, de manera que en suma 50 en tota la seva trajectòria a Primera. Va ser, a més, en una gran acció, deixant clavat el seu marcador, Alexis, i definint a la perfecció davant la sortida del porter Pacheco. Però no ho va poder celebrar gaire. El Girona va acabar perdent 2-3 un duel que tenia guanyat a 20 minuts del final. Els dies passen i encara al vestidor se segueix fent teràpia, intentant esbrinar per què l'Alabès va poder remuntar. En el retorn als entrenaments, ahir a Riudarenes, Stuani va assegurar que els jugadors havien fet «molta autocrítica» després d'aquella derrota. Que n'han parlat i que els ha de servir per «aprendre'n i que no es tornin a repetir aquells errors».

«Estic content en l'aspecte individual, arribar a 50 gols en una Lliga com l'espanyola és una xifra important i a més va ser un gol molt maco el de l'altre dia. Però no ho vaig poder celebrar de la millor manera perquè va passar el que va passar i vam marxar disgustats», explicava al final de la sessió. Stuani va afegir que «comença una nova setmana, amb l'equip refent-se d'un cop molt dur. Ho hem d'assumir i hem de ser molt autocrítics, de fet ho hem sigut molt amb nosaltres mateixos. Ens hauria de servir de lliçó», va afegir.

I quins van ser aquests errors que van permetre a un rival tocat i pràcticament enfonsat, refer-se? Segons el davanter uruguaià «sobretot, la concentració». Stuani va explicar que «mai pots donar un partit per guanyat a Primera, ni tenint un avantatge tan important com el que teníem. Ho hem parlat amb el grup. També vam fer coses bé durant gairebé tot el partit, almenys 70 minuts. Però a Primera fins al darrer segon cal estar pendent del partit perquè et pot passar factura si no ho fas».



La visita a l'Espanyol

La propera estació per al Girona és dilluns que ve al camp de l'Espanyol, un rival «especial» per a Stuani, en el qual va militar tres temporades, disputant-hi més d'un centenar de partits i anotant 25 gols. «Sens dubte que és especial tornar allà perquè és un equip on vaig viure moltes coses importants. Conec molta gent, hi ha companys que encara juguen allà. A mi m'han tractat sempre amb molta estima», va destacar. Javi López, Víctor Sánchez, Pau i David López són alguns dels futbolistes amb qui va coincidir en la seva etapa espanyolista, «grans jugadors i també excel·lents persones». L'estima per l'Espanyol, però, quedarà aparcada 90 minuts. Stuani té clar que vol seguir fent créixer els seus guarismes golejadors a Cornellà: «Jo sempre vull marcar a tots els equips que pugui, a l'Espanyol, al Barça, al Madrid...», va dir quan li van preguntar si el motivava fer gol al conjunt perico.



L'opinió de Gerard Moreno

Des del bàndol rival, ahir va parlar el davanter Gerard Moreno, que també, com Stuani, va fer autocrítica després del naufragi de diumenge al camp de l'Eibar. Va assegurar que l'equip és conscient dels seus errors i que, dilluns que ve, en el derbi contra el Girona, tindran una nova oportunitat per esmenar-los. «Sabem on hem fallat i volem solucionar-ho. Ara afrontem un partit en el qual hem d'estar concentrats i atents», va subratllar.

El futbolista, de tota manera, va evitar dramatisme i no va qualificar el derbi com una final, malgrat que el seu equip ja està a sis punts de la zona de descens. «Queda molta Lliga. És un partit important en el qual hem de sumar tres punts per estar més tranquils. Queden tres jornades abans que acabi l'any i hem de fer un pas endavant», va dir. Gerard Moreno va augurar un pols «dur» contra el Girona. «Hem de ser forts defensivament i ser potents amunt perquè així farem gols. Estem treballant per solucionar el tema i ser més un bloc», va sentenciar el davanter.