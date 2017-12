David López: «L´únic que importa ara és guanyar el Girona dilluns»

El migcampista de l'Espanyol David López va destacar ahir la importància d'emportar-se el derbi contra el Girona i va aparcar el debat sobre el futbol que practica l'equip per més endavant.

«L'únic que m'importa és guanyar, perquè és vital per a nosaltres sumar 19 punts i estar en una situació molt més còmoda. La resta tant me fa», va comentar sobre el partit de demà a la nit a Cornellà. El migcampista blanc-i-blau ha alertat que, malgrat que el Girona és un recent ascendit, «està jugant molt bé i és molt incòmode per al rival».