El Girona torna a la feina pensant ja en l'Eibar

El Girona ha tornat aquest migdia als entrenaments després de la victòria d'ahir contra el Getafe a Montilivi (1-0). L'equip ha treballat a l'annex de l'estadi en una sessió més suau pels titulars i més exigent per als suplents i els jugadors que no van participar al partit d'ahir. La plantilla gaudirà demà d'una jornada de descans i dimecres farà un últim entrenament abans de sortir cap a Eibar per jugar dijous (2/4 de 8). Machín està pendent de l'evolució de Borja García, que va rebre un fort cop ahir durant el partit. Granell serà baixa per sanció però, en canvi, Pere Pons torna a estar disponible.