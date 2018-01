El club amplia el contracte del davanter Manel, que acabarà el curs al Peralada

Manel Martínez, futbolista propietat del Girona, ja té nou equip després que aquesta mateixa setmana es desvinculés del Llorca. L'atacant acabarà la temporada al Peralada-Girona B, el filial blanc-i-vermell. A més, l'entitat de Montilivi ha decidit fer efectiu l'any opcional de contracte que totes dues parts van acordar a l'hora de tancar el fitxatge, per la qual cosa el vincle entre club i jugador s'amplia fins al 30 de juny del 2019.

A Manel se'l va incorporar l'estiu del 2016, després de fer un bon any al Sabadell, on havia signat bons números tot alternant el primer equip i el filial arlequinat. Després de realitzar la pretemporada sota les ordres de Pablo Machín -fins i tot va prendre part de la primera estada a Manchester-, el Girona va decidir cedir-lo al Llagostera, a la Segona Divisió B. Aquell curs, però, l'acabaria al Llorca, disputant els quatre partits d'ascens en què l'equip murcià aconseguiria pujar de categoria.

Sense cabuda al Girona i menys a Primera, la direcció esportiva decidia aquest estiu tornar-lo a cedir al Llorca, on ha disputat 605 minuts repartits en 9 partits. Ha marcat un únic gol. Aprofitant el mercat d'hivern, Manel rescindia tot buscant un nou destí. Finalment, a banda d'ampliar la seva vinculació amb el club de Montilivi, acabarà reforçant-ne el filial. Es posarà a les ordres de Chicho Pèlach per donar un cop de mà al conjunt xampanyer per evitar el descens a Tercera.