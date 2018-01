un gran girona elimina un adversari com és el las palmas

l partit més plàcid des que va començar la competició i segurament del que falta de lliga va servir perquè els aficionats gironins poguessin presenciar una golejada per a la història. Davant un Las Palmas molt tou defensivament i sense cap capacitat de reacció, l'equip de Pablo Machín va resoldre en una segona part en què l'adversari no va existir i va acabar jugant a plaer, com si fos un entrenament. El Girona va iniciar el partit amb molta intensitat, va sortir molt concentrat, amb un ritme molt alt i sense donar opcions al seu rival. Una de les claus era evitar que Las Palmas pogués tenir la possessió de la pilota, l'objectiu era realitzar una pressió alta anant a buscar al rival dins el seu propi terreny de joc. Per poder defensar bé, els futbolistes del Girona havien de saltar de les seves posicions inicials fins a quedar en situacions d'u per u, aquesta va ser la fórmula ideal que els va permetre poder recuperar pilotes prop de la porteria defensada per Raúl Lizoain. A Mestalla contra el València l'equip va jugar amb un trivot de perfil més físic i defensiu i ahir el plantejament de Pablo Machin va tornar a ser l'habitual. Les novetats eren l'entrada d'Aday Benítez com a carriler dret en el lloc de Pablo Maffeo i la tornada a la titularitat de Borja García per David Timor.



Las Palmas juga, no competeix. Els canaris s'han convertit en un dels primers candidats a baixar de categoria. Quatre entrenadors no han estat suficients per poder redreçar la situació de l'equip i després de la desfeta d'ahir, amb Paco Jémez, a la banqueta l'equip té tots els números per jugar la temporada vinent a Segona Divisió. Ahir el Girona va ser molt superior davant un conjunt que no té cap mentalitat defensiva, que disposa de futbolistes que només pensen a atacar i que s'obliden en tot moment de l'organització i l'equilibri defensa-atac. No podrà desenvolupar el seu estil de joc el tècnic del Las Palmas, el seu equip no disposa de la qualitat suficient per poder jugar totes les pilotes des de la fase d'inici, tal com ell voldria. No té jugadors disposats al treball col·lectiu per poder pressionar i els manca solidesa per poder defensar. Arriben temps difícils per a l'equip de Gran Canària, ja que amb onze punts i quaranta-sis gols encaixats en una primera volta molt dolenta presenta unes dades que difícilment podrà corregir. Ahir va mostrar moltes carències i l'equip es va deixar anar. Quan el partit se'ls va posar impossible el que havien de fer era organitzar-se per no rebre una golejada, ja que tot i perdre no és el mateix fer-ho encaixant dos o tres gols que no pas sis.



Portu-Borja García-Cristhian Stuani. Ahir va tornar a entrar en joc la tripleta més utilitzada en l'atac del Girona. La compenetració entre ells afavoreix molt la combinació en les jugades ofensives i el fet que es puguin associar entre ells és el motiu principal per poder generar ocasions de perill. Portu és l'encarregat de córrer, buscar els espais i sortir al contraatac, participa en la majoria de les accions on la velocitat és determinant, ahir va ser decisiu en la jugada del penal que va suposar el primer gol. El madrileny Borja García hi és per jugar en curt, tenir control, buscar les passades de mèrit i mantenir la possessió, es troba en una posició que li permet jugar entre línies per crear moltes dificultats en el seu marcatge. Stuani és la referència, assumeix responsabilitats i sempre està preparat per rematar i poder golejar. La posició per darrere de la parella formada per Pere Pons i Àlex Granell els dona tranquil·litat, saben que tenen l'esquena cobertes i que disposen de més llibertat de moviments.



Aprofitar els espais. Johan Mojica està en un moment de forma molt bo, va ser decisiu en la jugada del segon gol, en què va solucionar molt bé una acció d'inferioritat numèrica a la banda, va treure una centrada impecable que va rematar perfectament i a un sol contacte Michael Olunga entrant a l'altura del primer pal. Va ser el gol de la tranquil·litat, el que va desconnectar els jugadors visitants del partit i el que va desencadenar la posterior golejada. Amb el resultat desfavorable, els visitants es van desorganitzar estrepitosament. Els canvis de Paco Jémez van deixar l'equip partit i sense línia defensiva. Arribava el moment de buscar els espais que deixava l'adversari per poder crear un munt d'ocasions. Va ser el partit de Michael Olunga, que amb tres gols va aprofitar el seu moment per reivindicar-se, el potent futbolista africà va demostrar que pot disposar de minuts quan l'equip el necessiti, ahir va substituir el lesionat Stuani i va aprofitar la seva oportunitat.



Molta feina feta i molta per fer. Els vint-i-sis punts aconseguits a la primera volta han d'aportar tranquil·litat per poder afrontar amb les màximes garanties possibles la resta de campionat. Ahir l'equip va reaccionar després de dos derrotes fora de Montilvi amb un partit molt complet. La serietat i la concentració que va mostrar el Girona el van convertir en un equip sòlid, fort i fiable. Contra el Las Palmas no hi va haver relaxació, tot el contrari, lluny de tirar-se enrere i especular amb el resultat favorable els gironins van anar a buscar el rival en tot moment, fins que van deixar el marcador sentenciat. El resultat ha de servir per generar confiança, els punts aconseguits fins ara injecten una gran dosi de seguretat a tot el grup i l'equip podrà treballar molt millor. Torna un calendari dur, novament esperen dos partits fora de casa, l'Atlètic de Madrid i el Màlaga són els propers adversaris abans de rebre l'Athletic de Bilbao a Montilivi. Els partits més decisius s'afrontaran amb la mentalitat adequada, cal seguir lluitant i no es pot parar fins a aconseguir el gran objectiu, la continuïtat a Primera Divisió.