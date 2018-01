Jémez demana perdó a l'afició i assegura haver sentit «vergonya»

No ha començat Paco Jémez amb bon peu el seu camí com entrenador del Las Palmas. Després de quatre partits dirigits des de la banqueta, el canari no només no ha empatat ni guanyat, sinó que té un balanç molt negatiu quant a gols encaixats, rebent deu gols en els últims dos partits. Sis, ahir a Montilivi. La contundent derrota va deixar molt tocat el tècnic i també els seus jugadors, alguns d'ells entrant a vestidors plorant a conseqüència del resultat. «Estem molt més fotuts que la setmana passada perquè avui ens han fet sis gols i queda un partit menys per aconseguir l'objectiu», va dir.

El Las Palmas ja va arribar a Montilivi com a cuer de Primera Divisió i en terres gironines va confirmar aquesta condició. L'equip, sobretot després del segon gol del Girona, va evidenciar que a dia d'avui és un bloc absolutament perdut i amb encara tot un món per recórrer per atrapar el tren de la salvació. Paco Jémez, només començar la roda de premsa i després de demanar perdó als aficionats, va deixar clar que era ell el principal artífex de la desfeta. «El resultat és el que és més per demèrit meu que no pas mèrits dels meus futbolistes. Els he fet jugar d'una manera que potser encara no estan preparats», va dir recalcant que «si haguéssim plantejat l'enfrontament d'una altra manera potser no hauríem encaixat tants gols o potser el signe del partit hagués estat diferent».

«Assumeixo les meves responsabilitats per sobre dels jugadors, que estan plorant dins els vestidors», insistia un Paco Jémez que, sobre el transcurs del partit, va subratllar que «després del primer gol hem jugat els nostres millors minuts, però amb el 2 a 0 hem baixat els braços i ens hem enfonsat». En una roda de premsa difícil de pair, Jémez no va amagar que havia passat «vergonya» i que «sabia on venia quan vaig acceptar el càrrec, ara no podem buscar excuses per tirar la situació endavant».

Tant Paco Jémez com Pablo Machín van estar d'acord que el segon gol dels gironins, obra d'Olunga als deu minuts de la represa, va acabar de convertir el partit en un autèntic festival golejador del Girona. De fet, el tècnic visitant va declarar que «abans del partit sabia que podia venir aquí i perdre, però de cap manera encaixar sis gols». Finalment, sobre el partit i el ritme dels locals, el canari va defensar que «el Girona ha fet el que havia de fer, no és una falta de respecte fer sis gols, han competit i han buscat el millor resultat. No han fet res estrany».