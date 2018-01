Las Palmas Pintades contra equip i directiva, i dures crítiques als diaris

El 6-0 va coure, i molt, a Las Palmas. Els mitjans canaris no van tenir cap mena de pietat per explicar i valorar el que havia passat a Montilivi, mentre que al complex esportiu El Hornillo, on s'entrena la plantilla, hi van aparèixer pintades contra els jugadors i la directiva. S'hi podien llegir frases com «jugadors mercenaris» o «Ramírez (el president del club) ves-te'n ja». De la seva banda, el diari La Provincia definia l'equip de Paco Jémez com «un cadàver» i parlava de «daltabaix històric» i d'actuació «deplorable». A més, deia que la revolució del tècnic havia estat un «suïcidi col·lectiu». No era gaire més benevolent l'anàlisi de Canarias7. Al titular, «Facin lloc al cementiri», l'acompanyava un text que, entre d'altres perles, assegurava que «l'escut està malalt de mort». L'edició de les illes Canàries d' eldiario.es també era contundent. «Amb velocitat de creuer cap a Segona», indicava per dir que Las Palmas «haurà de millorar molt» per no baixar.