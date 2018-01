El Girona s'entrena sense Kayode a poques hores que es tanqui el mercat

El Girona ha tornat aquest matí als entrenaments després que la plantilla gaudis d'uns dies de descans, dilluns i dimarts. La principal notícia en la sessió de Riudarenes ha sigut l'absència del davanter nigerià Larry Kayode, precisament a poques hores que es tanqui el mercat d'hivern. Amb tants sols 375 minuts jugats fins ara en 12 partits, i sense haver anotat cap gol, Kayode ja va arribar tard de les vacances de Nadal per uns problemes burocràtics. Durant els últims dies, vista la seva poca participació, s'ha especulat molt amb la seva possible sortida, en busca de minuts, per garantir que anirà convocat amb la seva selecció al Mundial. Kayode està a Girona cedit pel Manchester City, que a l'estiu el va incorporar després que fos el curs passat el màxim golejador de la lliga austríaca. L'Amiens i el Xaktar s'haurien interessat pel jugador. A la sessió d'avui tampoc hi era Mojica, amb molèsties.

Aquesta tarda a Montilivi es farà la presentació de Choco Lozano, el davanter hondureny del Barça B lligat anit. En aquest acte és d'esperar que el director esportiu Quique Cárcel pugui aclarir el futur de Kayode i expliqui si pot arribar algun altre reforç abans de mitjanit per completar la plantilla. De moment les sortides que hi han hagut són les de Boulaya, cedit al Metz, i Marlos, que el City ha enviat ara al Flamengo brasiler.