Mojica es reincorpora als entrenaments en la sessió a l'estadi de Montilivi

Johan Mojica va ser la novetat en l´entrenament que la plantilla del Girona va fer ahir al matí a l´estadi de Montilivi. El carriler colombià no havia estat amb el grup dimecres a Riudarenes, en el retorn a la feina després de dos dies de descans, però ahir sí que es va tornar a posar a disposició de Pablo Machín amb normalitat.

El Girona seguirà preparant avui el partit de diumenge contra l´Athletic amb un entrenament matinal a Riudarenes. Per la seva banda el conjunt basc s´exercitarà avui i demà a Bilbao. Dissabte al vespre (19.00) l´expedició agafarà un vol xàrter que els durà a l´aeroport de Vilobí. L´Athletic s´allotjarà a l´hotel AC Palau de Bellavista.

Bona entrada

Per altra banda, el ritme de venda d´entrades fa preveure una de les millors entrades de la temporada aquest cap de setmana contra l´Athletic. Fins ara els equips que més públic han atret a Montilivi, com no podia ser de cap altra manera, han estat el Madrid (13.382 espectadors) i el Barça (13.305).

La bona trajectòria del Girona i el cartell que té l´Athletic expliquen l´interès de l´afició per veure el partit, que es jugarà diumenge a partir de 2/4 de 7, a continuació del derbi barceloní entre l´Espa­nyol i el Barça (16.15).