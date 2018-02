El club blinda encara més el seu futur amb la renovació d'Aday Benítez

Una cosa és evident. Quique Cárcel creu en aquest projecte. Hi té fe cega. «Són els jugadors els que s'ho estan guanyant», deia aquesta setmana. Això fa que, malgrat avancin les temporades, a Montilivi s'aposti pel mateix bloc. Pel que va fer-la grossa a Segona, i també pel que està sorprenent a tothom a Primera. Els herois de l'ascens també van camí de ser els herois de la permanència; fins i tot d'Europa, per als aficionats més optimistes que ja volen mirar una mica més enllà. La confiança de Cárcel i en definitiva, del club, s'està traduint en un seguit de renovacions que blinden la plantilla per al futur més immediat. Hi ha un projecte a mitjà termini i els protagonistes no cal anar-los a buscar a fora. Si més no, a una bona part. Aday Benítez ha estat l'últim a sumar-se a la causa. Ha ampliat el seu contracte, que expirava el 2019, dues temporades més. Entra al club del 2021, com també ho han fet recentment Àlex Granell i Pedro Alcalá, i on hi ha d'altres futbolistes del vestidor com Portu, Bernardo i el porter Suárez. El vallesà, que ha vist fet realitat la «continuïtat» que va venir buscant a Montilivi quan hi va aterrar el 2014, s'ho ha guanyat a pols. És un dels capitans de l'equip, supera el centenar de partits oficials amb la blanc-i-vermella i la seva polivalència l'ha convertit en un dels futbolistes més utilitzats per Pablo Machín al llarg d'aquests anys.

Presentar Aday a dia d'avui no té gaire sentit. És la seva quarta temporada a Girona, on ha anat guanyant protagonisme de manera meteòrica. Venia d'un any irregular i sense gaire participació al Tenerife, però ben aviat va guanyar-se un lloc a l'onze. 36 partits el primer curs, pels 28 i 35 dels següents. Un dels artífexs de l'ascens a Primera, no només es va quedar a la plantilla, sinó que a la màxima categoria també ha participat bastant, encara que darrerament Johan Mojica li ha pres el lloc a la banda esquerra. Aquest any acumula 19 aparicions. En total, 118 partits oficials amb els gironins, en què ha marcat 6 gols. No és cap novetat pera Aday renovar el vincle amb l'entitat de Montilivi. És la tercera vegada que ho fa. El 2014 va signar per dos anys; se li acabava el contracte el 2016, però el va allargar per dos anys (2018). Al cap d'uns mesos, noves negociacions i un altre acord. Aquest cop, fins al 2019. I amb aquesta última, dos cursos més a la butxaca que el porten fins al 2019. Aquest migdia, a Montilivi, el mateix jugador i Quique Cárcel diran la seva al respecte.

Amb Aday, ja són uns quants els jugadors que han renovat en els darrers mesos. Ho acaben de fer Granell i Alcalá, també fins al 2021; abans Juanpe, fins al 2022. A l'estiu eren Portu (2021) i Pere Pons (2020). A totes aquestes operacions cal sumar-hi les de l'any passat, així que el Girona s'assegura la continuïtat de gairebé tot el vestidor. Només acaben contracte aquest proper estiu els cedits (en el cas de Muniesa hi ha una compra obligatòria en cas de salvació) i Eloi Amagat, inèdit aquesta temporada.