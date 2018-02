El Girona falla el segon penal contra el Sevilla aquesta temporada

Dos enfrontaments oficials contra el Sevilla i dues derrotes del Girona a mans del conjunt andalús. Pel mateix marcador (0-1 a Montilivi i 1-0 al Sánchez Pizjuán) i també amb una circumstància calcada. Els homes de Pablo Machín han gaudit d'un penal al seu favor, però han tornat a desaprofitar-lo, com va passar a la primera volta a l'estadi.

Aquest migdia, el col·legiat Jaime Latre ha assenyalat el punt fatídic per unes mans de Muriel quan faltaven pocs minuts per al descans. Sense Stuani, l'encarregat habitual de xutar els penals, ha estat Aday l'escollit. Aquesta vegada i a diferència d'ara fa uns mesos a Riazor, en què el vallesà va fer el 0-1 contra el Deportivo, avui s'ha trobat amb la bona estirada de Sergio Rico i no ha pogut marcar. Similar al que va passar a la primera volta. Aquell dia, amb 0-1 al marcador (havia marcat Muriel) i en l'últim minut del temps reglamentari, Kayode va provocar un penal. Àlex Granell va agafar la responsabilitat, però el seu llençament es va estavellar amb el travesser.

Preguntat a la sala de premsa sobre els encarregats de xutar els penals, Pablo Machín ha explicat que "normalment Granell i Stuani són els especialistes", però que si avui ha estat Aday l'encarregat ha estat perquè "són els jugadors els que prenen les decisions dins el camp. Tinc total confiança en Aday i sé que els xuta molt bé. El que passa és que al davant hi havia un súper porter".