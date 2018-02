Cuéllar, un dels porters més en forma de la Lliga

Iván Cuéllar Sacristán, més conegut amb el sobrenom de 'Pichu', s'està convertint en un dels porters més destacats de la Primera Divisió. Amb el Leganés, està signant uns números espectaculars, tenint en compte que l'equip tot just viu la seva segona temporada a la màxima categoria. Cuéllar és el quart classificat del Trofeu Zamora, amb 22 gols encaixats en els 22 partits que ha disputat (una mitjana d'un gol per partit). Només el superen Guaita (0,85), Ter Stegen (0,48) i Oblak (0,39). Això fa que el Leganés sigui el quart equip que menys gols rep de tota la Lliga. A més, Cuéllar ha estat capaç de deixar la seva porteria a zero en 10 ocasions aquesta temporada. L'extremeny, curiosament, era el porter d'aquell Sporting que la temporada 14/15 va acabar pispant al Girona l'ascens directe a Primera. Aquell curs, Cuéllar va visitar Montilivi i el resultat va ser de 0-0. Cuéllar i els gironins s'han vist les cares en 8 ocasions i amb un balanç força equilibrat: 3 triomfs per al porter, 3 empats i 2 victòries blanc-i-vermelles.