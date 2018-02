Eloi debuta a Primera després de 24 jornades

A banda de Stuani i Portu, autors dels dos primers gols a la primera part, i de Juanpe, que ha acabat d'arrodonir el resultat ja en la recta final, l'altre gran protagonista del partit d'aquesta nit a Montilivi ha sigut Eloi Amagat. El migcampista gironí, l'únic futbolista de la primera plantilla que encara no havia debutat a Primera, ha acabat tenint l'oportunitat que havia somiat. Machín li ha donat l'alternativa a vuit minuts del final, quan ha entrat per Borja Garcia. Al final del partit, Eloi, que ha estat aclamat per l'afició, no podia reprimir la seva felicitat. "És el debut que feia temps que esperava. Potser ha trigat més del que m'hauria esperat, però estic molt feliç que hagi arribat i que hagi sigut aquí a casa, amb la meva gent. M'he sentit molt bé". Eloi és el 24è futbolista que usa Pablo Machín aquesta temporada. El darrer havia sigut Choco Lozano, que va jugar el seu primer partit diumenge passat al camp del Sevilla.