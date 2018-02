L'exinternacional hondureny Amado Guevara visita el Choco

El Choco Lozano, que divendres va debutar a Montilivi jugant els darrers vint minuts de partit, va estar especialment acompanyat per compatriotes a l'estadi del Girona. Així, el davanter va rebre la visita d'Amado Guevara, el darrer jugador hondureny que havia jugat a Primera Divisió de la lliga espanyola, concretament al Reial Valladolid l'any 1995, juntament amb Carlos Pavón. Guevara fa uns dies que és a Espanya completant la seva formació com a entrenador, havent presenciat entrenaments de Reial Madrid, Barcelona i Espanyol. L'exfutbolista va estar al cos tècnic de l'anterior seleccionador hondureny, Jorge Luis Pinto, i el seu nom sona amb força per dirigir el combinat centreamericà en la classificació per al Mundial de Qatar. El Choco va saludar Guevara tant durant l'escalfament previ al partit com després del matx i va regalar una samarreta a l'exinternacional hondureny, a qui va agrair la visita.



Suport al Choco

Paral·lelament, ahir ja es va començar a notar una bona presència d'hondurenys al camp de Girona per presenciar el debut del Choco Lozano a Montilivi. El club ha establert contactes amb l'Asociación Social Cultural de Honduras en la Provincía de Girona per a la creació d'un grup d'animació específic per a aquesta comunitat, i de moment ja hi ha hagut facilitats per a aquest col·lectiu. Cal recordar que la presència de ciutadans d'aquest país centreamericà en la presentació de Lozano va ser molt destacada.