«Si el Celta és un rival directe, senyal que ho estem fent bé»

El calendari no dona treva i avui torna el futbol a Montilivi, amb la ressaca del Camp Nou encara latent. Més a fora del vestidor que no pas a dins. O això és com ho veu i així intenta que sigui Pablo Machín. No vol el tècnic que el 6-1 afecti els seus. I més, quan l'objectiu de la salvació no està lligat, i avui els visita un Celta que està en plena forma. D'entre el munt de coses que el sorià va dir ahir a la roda de premsa prèvia, celebrada al PGA de Caldes, en va destacar la seva sorpresa pel ressò que encara cueja de la visita dels seus al camp del Barça, però també el missatge de «superar» aquest últim resultat i «refer-se» al més aviat possible.

Primer va parlar del 6-1 i del que encara se'n diu i escriu. «Tot el que passa al Camp Nou té més repercussió del que és normal. Nosaltres, no fa pas tant que vam guanyar per 6-0 al Las Palmas, en un partit més difícil perquè hi havia molta més igualtat amb el rival. Llavors no hi va haver tant de ressò», deia, tot i admetre que «ja sabíem» que això podia passar. Aquest últim resultat va «doldre» al vestidor. A ell també. Però més enllà del marcador final, el que era «previsible», li va saber greu que «tot i posar-nos per davant, l'alegria va durar molt poc. Si hagués passat més estona s'hauria recordat més i la gent hauria pogut fer una foto del marcador, encara que fos per un moment». El desenllaç ja tothom el coneix. Un Barça «molt voraç» els va passar per sobre. «Vam sortir frustrats i dolguts del Camp Nou. Fa mal que et posin al teu lloc d'aquesta manera i que et sentis tan inferior».

Tot i això, no hi ha temps per a lamentacions. «Ho hem de superar i ara ja pensem en el Celta. Ens hem de resposar mental i físicament. Hi ha suficient plantilla per, si hi ha canvis, rendir i aprofitar el seu moment». Machín vol que els seus «recuperin el camí de la victòria», d'una banda, i de l'altra «tornar a ser competitius tenint les nostres opcions de victòria dins del terreny de joc».

Se li va preguntar pel Celta, a qui només un punt el separa del Girona a la classificació. I això li fa molta patxoca al tècnic. «El que més m'agrada és que el considerem com un rival directe. Això vol dir que estem fent les coses molt bé. És aquest el pensament que ha de tenir l'equip. El seu objectiu és entrar a Europa sí o sí i amb això estem ja dient moltes coses», deia. Per a Machín, però, l'objectiu segueix sent la permanència, encara que el perill continuï ben lluny. «Sé a quants punts estem del descens, però no hi penso gaire. Tinc el Celta en ment. Penso a guanyar i així ho faré la propera jornada. Aquesta és la millor manera d'aconseguir els objectius. Afortunadament, la part baixa està encara ben lluny i a dia d'avui això no ens preocupa gaire».