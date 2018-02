Confiança recuperada

El Girona va tornar a guanyar davant la seva afició, va tornar a ser l'equip de sempre i va recuperar les sensacions que l'han fet fort durant la temporada. Montilivi s'està convertint en un estadi molt difícil per a tots els adversaris i els de Pablo Machín cada vegada són més fiables com a locals.

U n onze de continuïtat. Tot i que es podria pensar que el d'ahir era un partit on el tècnic local realitzaria rotacions respecte a l'alineació del Camp Nou, l'onze del Girona va ser molt similar al que juga habitualment. A excepció de l'entrada de Carles Planas com a carriler esquerre en el lloc del lesionat Aday Benítez i el retorn del golejador Cristhian Stuani com a davanter centre pel Choco Lozano, l'onze del Girona no presentava cap més variació. Està clar que Pablo Machín vol donar continuïtat a l'equip que ha rendit fins ara, jugadors com els tres centrals titulars i els quatre mitjos disposen de la màxima confiança i mentre mantinguin un bon nivell físic van disposant de minuts. Caldrà veure fins a quin punt els jugadors que acumulen més minuts, que alhora són els que estan més enforma i composen l'eix de l'equip, poden aguantar en un campionat tan exigent com aquest.

Els sistemes de joc. El dibuix tàctic que planteja Juan Carlos Unzué podia beneficiar el joc de pressió del Girona. Com que el Celta de Vigo li agrada sortir amb pilota controlada els gironins podien realitzar la pressió alta que tants bons resultats els està donant. El fet d'avançar les línies serveix per condicionar el contrari, moltes vegades no recupera la pilota qui primer inicia el moviment però si que els jugadors que acompanyen poden fer-se amb l'objectiu. Els gallecs van sortir amb el sistema 1-4-4-2, volien sortir amb control de pilota des de la fase d'inici del joc però a diferència del partit de dissabte al Camp Nou no tenen tanta qualitat per poder elaborar el joc del darrera. Pablo Machín continuava fidel al seu estil de joc, amb el sistema habitual de tres centrals i dos carrilers, quatre jugadors pel centre i un davanter centre. El problema podia sorgir a les bandes, els locals havien de buscar l'equilibri defensiu ja que quan Emre Mor a l'esquerra i Daniel Was a la dreta buscaven amplitud els carrilers necessitaven les ajudes defensives. Van corregir defensivament els locals quan es posaven per davant el marcador. L'objectiu principal per poder defensar bé era evitar que la parella de Iago Aspas-Maxi Gómez no pogués entrar en joc, si el gallec sortia a rebre en curt i aconseguia girar-se cap a la porteria de Yassine Bounou apareixia el perill. Pere Pons i Alex Granell eren els encarregats de tallar les línies de passada.

El treball en l'estratègia. El primer córner que va executar el Girona a la banda dreta va servir per aconseguir el primer gol del partit. Tothom esperava una centrada a peu tancat d'Àlex Granell pel remat de cap en el joc aeri, tots els centrals estaven preparats quan una passada per terra cap a Carles Planas servia per poder assistir a Portu que rematava a plaer. Un dels aspectes més importants en les jugades de pilota aturada és la sorpresa, ahir la jugada va sortir a la perfecció i al final va servir per poder aconseguir la victòria.

Tornen a ser els mateixos. La derrota del camp del Barça no va deixar cap seqüela negativa a l'equip. Els jugadors van mostrar-se segurs i confiats com sempre, l'equip va tornar a oferir garanties tan alhora de defensar com d'atacar. A la primera part l'equip va mantenir l'equilibri atac defensa i va tenir forces per poder jugar amb intensitat. A mesura que avançava el partit el Girona es va anar apagant, un onze sense rotacions va notar l'esforç del partit de dissabte passat. La part final va servir per ajuntar línies i defensar sense donar opcions al Celta a poder empatar, els gironins estaven ordenats.

Dissabte a Vila-real. Immersos en una setmana molt dura amb dos desplaçaments de màxima dificultat el Girona intentarà buscar una nova victòria a l'Estadi de la Ceràmica. Els valencians es troben en plena lluita per les places europees, entrenats per Javi Calleja són fiables quan juguen com a locals i posaran les coses difícils als gironins. Ara toca descansar per poder rendir al màxim en un partit on cal jugar amb tranquil·litat però amb ambició.