Un triomf i una golejada en les dues visites al Coliseum Alfonso Pérez

El Girona visitarà demà per tercera vegada a la seva història el Coliseum Alfonso Pérez. Ho farà, això sí, per primer cop a la màxima categoria i, a més a més, el partit es presenta entre dos rivals directes per entrar a l'Europa League la temporada que ve. Fins ara, a l'estadi madrileny, el Girona hi ha tingut sort diversa. En les dues anteriors ocasions, els gironins hi van celebrar una victòria el curs passat i en van sortir escaldats a la Copa del Rei el curs 2013-14. La primera visita va ser en el partit de tornada de la competició del KO. Era el desembre del 2013 i l'equip de Ricardo Rodríguez començava a evidenciar mostres de flaquesa a la Lliga. Tot i això, el tècnic asturià va apostar-ho tot a la Copa per intentar superar el Getafe i poder-se enfrontar a un dels grans als vuitens de final. Després de l'1-1 de l'anada, a la tornada, els blanc-i-vermells no van tenir absolutament res a fer i van caure golejats per 4-1 en un partit per oblidar. L'única nota positiva d'aquell dia va ser el debut amb el primer equip de Sebas Coris.

De l'altre duel al Coliseum no fa tant de temps. Va ser tot just la temporada passada, a inicis de curs (7a jornada). El Girona va trobar-se amb un Getafe trist i desdibuixat, amb el tècnic Juan Eduardo Esnaider més a fora que a dins, i va aprofitar-se'n. Així, els de Machín van imposar-se amb solvència per 0-2 gràcies als gols de Samuele Longo i Rubén Alcaraz contra un rival que va jugar amb deu homes des del minut 22 per l'expulsió de Feltscher. Amb aquella derrota, el Getafe va caure al penúltim lloc i Esnaider va ser destituït ipso facto. La temporada avançaria i Girona i Getafe s'acabarien jugant el segon lloc d'ascens directe que, finalment, cauria favorablement del cantó blanc-i-vermell. Els madrilenys, ja amb José Bordalás a la banqueta, van acabar ascendint al play-off després de superar l'Osca i el Tenerife.