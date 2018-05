El Girona sortejarà un viatge a Nova York entre els abonats que domiciliïn el seu carnet

El Girona ha engegat aquest matí la precampanya d'abonaments per a la propera temporada amb una primera oferta pels seus abonats: la possibilitat de participar en el sorteig d'un viatge a Nova York per a dues persones si domicilien el pagament del seu carnet pel curs vinent. A la promoció hi entraran tots els afiliats que ja van fer aquest tràmit l'estiu passat, més aquells que el cobreixin com a molt tard el proper 6 de juny. El viatge inclou, a més, amb VIP al Yankee Stadium per a veure el derbi de Nova York entre el New York City Football Club, amb David Villa com a jugador estrella, i el New York Red Bulls, el diumenge 8 de Juliol.

Per evitar cues, el club recorda als abonats que per fer el pagament "la manera més senzilla, ràpida i còmode és domiciliar el carnet. Per fer-ho, cal omplir el document SEPA (que es pot descarregar a la plana web del club) i entregar-lo firmat al Girona utilitzant una de les 3 vies disponibles: Presencialment entre setmana a les taquilles; Presencialment els dies de partit a la carpa que s'habilitarà amb aquesta funció, o per correu ordinari enviant el document complimentat i firmat a:

Att. Àrea Socis Girona FC

Av. Montilivi 141,

17003, Girona.

Tots els abonats que ja van fer aquest procés l´any passat també entraran al sorteig, i no cal que tornin a omplir el formulari. El viatge a Nova York per a dues persones, cortesia de Nautalia Viajes com a agència de viatges oficial del Girona FC, serà del divendres 6 al dilluns 9 de juliol i inclourà els vols, 3 nits d´hotel i entrades VIP al derbi de Nova York de la MLS.