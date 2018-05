Marcelino: «Marxo molt satisfet per la victòria»

Després de marxar de Montilivi amb tres punts més gràcies al gol de Vietto, el tècnic del València, Marcelino García Toral, va reconèixer que estava «molt satisfet per la victòria, perquè hi ha jugadors que venien competint menys i que avui han tingut un rendiment fantàstic».

Especialment, l'entrenador valencianista va destacar el partit completat pel davanter argentí Luciano Vietto, cedit per l'Atlètic de Madrid al mercat d'hivern, l'autor de l'únic gol del partit. «És un jugador que té moltes capacitats», va assegurar abans d'insistir a remarcar que «aquesta plantilla mereix el màxim respecte perquè ens ha portat fins on no ens esperàvem». El València ja està classificat per la propera Lliga de Campions.

En aquest sentit, Marcelino també va subratllar que «ha estat un any molt bo». «Cal viure el present, i el present és molt millor del que ens esperàvem a l'agost», va afegir el tècnic valencianista que ha completat una gran temporada a València portant l'equip a la la Lliga de Campions després de diverses temporades d'absència. El València acabarà la lliga en quart lloc rere Barça, Madrid i Atlètic.

Sobre el partit contra el Girona, sense més història, va limitar-se a dir que «el València sempre intenta guanyar i no he vist gran diferència amb el partit del Celta en el qual vam empatar. En aquests últims partits que no hem guanyat només vam tenir dos temps menys bons a Vila-real i davant el Getafe. Avui, però, hem encertat amb un golàs de Vietto, no n'hem encaixat cap i estic molt satisfet per la victòria». A més va aprofitar la compareixença al final del partit per reclamar una gran entrada a Mestalla en el darrer partit contra el Deportivo diumenge que ve.