Marc Gasol: "Cal anar poc a poc perquè hi hagi bàsquet d'elit masculí a Girona"

"Estem d´enhorabona per formar aquest vincle amb un club que és un referent tant a dins com a fora dels terrenys de joc. Volem aprendre i fixar-nos, és un mirall per a nosaltres. Ens sentim uns afortunats perquè fa quatre anys ni tan sols ens imaginàvem ser avui aquí. Som un club jove però amb ganes d´aprendre i en això estem», ha explicat aquesta tarda Marc Gasol durant la seva presentació com a nou membre del consell assessor del Girona i l'acord de col·laboració entre els dos clubs per promoure els valors de l'esport.

Gasol, un cop més, ha confessat el seu amor per Girona. «És un vincle molt sentimental. Com a jugador hi vaig estar només dos anys, però suficient perquè se m´obrís un món que no coneixia i diferent al que havia viscut mai. A més, l´equip va desaparèixer just quan jo marxava. Això em fa sentir l´obligació moral de tornar tot el que em va aportar com a persona i jugador. Encara que serà difícil, perquè van ser moltíssimes coses», deia. Precisament se li ha preguntat sobre si algun dia la ciutat de Girona tornarà a gaudir de bàsquet d´elit. «La nostra voluntat hi és, però no sé si serà aviat. Hem d´anar poc a poc, amb pas ferm i sòlids, creant els fonaments i enfortint la base. Estem agafant força i a la comarca ja se´ns considera un referent. Però tot just comencem. No podem intentar ser quelcom que no som encara», ha dit. I ha insistit en aquest sentit. «Hem d´anar dia a dia, sinó no hi haurà un demà. Toca gaudir del camí. Després ja veurem on serem. Amb paciència i sense pressa, les coses han de tenir el seu temps».