Muniesa és el primer «fitxatge» confirmat del Girona 2018/19

Queden encara unes quantes setmanes perquè el Girona 2018/19 es posi en marxa i és evident que a Montilivi encara queda moltíssima feina per fer. Per començar, no hi ha entrenador confirmat, perquè Pablo Machín és més a fora que no pas a dins, i perquè tampoc hi ha un substitut lligat ni confirmat. La plantilla, això sí, ja comença a prendre forma. Perquè hi ha un munt de futbolites amb contracte en vigor, per començar. Més de la meitat del vestidor té assegurada la continuïtat a l'espera, això sí, de si hi pot haver sortides. De jugadors n'hi ha uns quants amb cartell i no seria estrany que d'altres equips vinguessin a pescar alguna ganga. El capítol d'altes encara no s'ha encetat, tot i que sí que és cert que hi ha un «fitxatge» confirmat. Algú conegut. Precisament, un futbolista que aquesta temporada ja ha vestit la samarreta blanc-i-vermella. Es tracta de Marc Muniesa, qui a partir del mes de juliol passarà a ser propietat del Girona.

Se sabia des de feia mesos. Muniesa, propietat de l'Stoke City anglès, havia aterrat a Montilivi el passat mes d'agost. Una de les clàusules del seu contracte de cessió estipulava que el club gironí tenia una opció de compra obligatòria sobre el futbolista, sempre que l'equip aconseguís salvar la categoria. Aquest condicionant s'ha produït i, així doncs, la renovació es fa efectiva. Ho va explicar el divendres el mateix Muniesa, durant la Gala del Futbol Gironí que es va celebrar a Santa Coloma de Farners. «Signarem de manera automàtica per tres anys més, com estava establert en el contracte de l'any passat», confessava als micròfons de Catalunya Ràdio. El defensa, per tant, passarà a ser del Girona fins al 30 de juny del 2021 i s'unirà a la nòmina de centrals que ja disposa de contracte: Pedro Alcalá (2021), Jonás Ramalho (2019), Bernardo Espinosa (2021) i Juanpe Ramírez (2022). De ben segur que Muniesa espera tenir més protagonisme la propera temporada del que ha tingut aquest any. Les lesions, primer, i després el criteri de Pablo Machín, l'han deixat en un segon pla. A la Lliga ha disputat 13 partits, gairebé tots a la primera volta. En total, 1.129 minuts a Primera, sortint sempre d'inici. I a la Copa, una sola aparició i 90 minuts a casa, contra el Llevant.