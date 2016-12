Les patinadores del Circ Raluy, ara amb patins

Després de la polèmica encetada per l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, sobre l´idoneïtat del circ Raluy d´anunciar-se durant les Fires amb un cartell on sortien dues pantinadores amb poca roba, el circ ara ha decidit canviar una mica la imatge. El gran debat era que si realment les dues noies anaven amb la roba que porten durant l´espectacle, al cartel hi apareixien amb sabates de taló i no amb patins. Ara, Niedziela i Emily apareixen amb uns patins blancs als peus. No hi ha més canvis.

Els dos cartells: A l'esquerra el que utilitzen ara, i a la dreta el que van fer servir per les Fires de Girona

El dia que l'ajuntament de Girona va demanar al circ que retirés els cartells, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va assegurar que el focus de discrepància no són "els metres de roba" sinó l'actitud de les dues noies. "Se les mostra com un cert producte eròtic, que no té res a veure amb l'espectacle que anuncien; al nostre entendre, el cartell és absolutament sexista perquè perpetua estereotips rebutjables per la societat".