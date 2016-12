1,5 milions per modernitzar Fira de Girona

Fira de Girona invertirà 1,5 milions d'euros per renovar i modernitzar les seves instal.lacions. La reforma implicarà obrir una nova entrada principal pel parc de la Devesa, una renovació dels espais interiors, una reestructuració de dalt a baix de la llotja de contractació, actuacions per adaptar-se a les actuals normatives de seguretat. A més, es tornarà a treure a concessió el servei de bar-restaurant, que anirà conjuntament amb el de l'Auditori-Palau de Congressos. La presidenta del Patronat, Marta Madrenas, ha explicat que la idea continua essent, en el futur, traslladar la ubicació de la Fira, però com que això encara no és factible, de moment fan aquesta reforma "perquè estigui a l'alçada de la ciutat, perquè fins ara no ho estava". Els treballs començaran al 2017 i confien tenir-los acabats el 2018. Mentre durin, però, la Fira no aturarà la seva activitat, o ho farà en moments puntuals.

D'altra banda, la Fira ha presentat un nou codi ètic i de transparència, que prohibirà l'exhibició d'elements bèl.lics o que vagin en contra de la cultura de la pau. Això farà que si les Forces Armades volen seguir participant a Expojove ho puguin fer difonent només activitats com l'ajuda humanitària.