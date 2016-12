El pont del Dimoni i la Casa Pastors, entre les inversions del 2017 a Girona

El govern municipal de Girona ja té a punt el pressupost del 2017, que es votarà en un ple extraordinari el 9 de gener. Gràcies a l'estalvi corrent de 784.000 euros i a una major eficiència, el govern presenta un pressupost més elevat. Concretament, puja fins als 109 milions, un 1,6% més que el 2016.

Entre les principals inversions, destaca la reposició del pont de Dimoni (420.000 euros), la creació d'un carril bici fins a Vilablareix (192.000 euros), el cobriment de pistes esportives a les escoles Cassià Costal i Eiximenis (620.000 euros) o, novament, el projecte de reforma de la Casa Pastors (101.800) euros, a banda dels 600.000 euros per pagar una anualitat més del fons Santos Torroella.

La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, destaca que és un pressupost "equilibrat i realista" i situa el benestar dels ciutadans i la dinamització econòmica com a objectius. Aquest és el primer pressupost elaborat conjuntament entre CiU i PSC, un fet que destaca Planas perquè els ha garantit "estabilitat" a l'hora de configurar-lo.

La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha recordat que Girona manté congelades les taxes i impostos un any més i ha defensat que el pressupost és "realista i ajustat a les necessitats". Segons remarca, al capdavant de tot s'hi ha posat el benestar per a les persones –"per això hem apujat la partida de Serveis Socials", apunta- i també la dinamització econòmica, basada sobretot en sectors com el comerç, la cultura i el turisme.

En xifres globals, el pressupost arriba as 109.069.000 euros, el que suposa 1,7 milions més que l'any anterior (increment del 1,6%). Planas ha justificat aquest augment pel fet que hi ha hagut un estalvi corrent de 784.000 euros en l'exercici del 2016 i perquè s'ha fet una gestió "més eficient" en àmbits com l'enllumenat. Aquests diners, per exemple, han servit per augmentar en 600.000 euros el capítol de personal i també el de despesa corrent, que augmenta un 9,6%.

"El nostre objectiu és mantenir una política fiscal de contenció, cobrir les necessitats dels més afectats per la crisi i incentivar els sectors productius", ha destacat la regidora, que reconeix que el fet de comptar amb el PSC al govern (i, per tant, gaudir de majoria absoluta per primer cop des del 2011) els ha donat "estabilitat" a l'hora de confeccionar els comptes per a l'any que ve.

"Equilibri" en les inversions

El capítol de les inversions es redueix lleugerament respecte el 2016 (-60.000 euros). L'ajuntament invertirà 6.784.560 euros en diferents projectes i aprofita l'estalvi corrent d'aquest any (784.000 euros) per destinar-lo a inversions i, d'aquesta manera, haver d'endeutar-se menys, ja que totes les inversions es paguen amb crèdit. "Som un dels ajuntaments menys endeutats, no arribem al 55%, molt per sota del que marca la llei", destaca la regidora.

Planas també defensa que s'ha buscat un "equilibri" entre les grans obres de ciutat i les inversions "del dia a dia als barris". Precisament, la partida que s'endú la inversió més gran és la dels pressupostos participats per barris (1,2 milions) i també els 600.000 euros per pagar una nova anualitat del fons d'art Santos Torroella (aquesta és ja la tercera). Relacionat amb aquest fons, el consistori torna a pressupostar una partida per a la redacció del projecte de remodelació de la Casa Pastor per acollir el futur Museu d'Art Modern i Contemporani, que serà de 101.800 euros.

En l'àmbit cultural, la regidora ha explicat que no han inclòs cap partida per a la reforma de l'antic Cinema Modern perquè encara hi ha un romanent de 700.000 euros pendent d'executar i també estan a l'espera que la Unió Europea resolgui un projecte presentat per l'ajuntament per tenir fons per recuperar aquest espai.

Un altre dels projectes destacats és la inversió de 420.000 euros per retornar l'antic pont del Dimoni al seu lloc original, al barri de Santa Eugènia. Un projecte que, segons Planas, gaudeix del vistiplau tant de l'oposició com del govern municipal. Segons remarca, amb aquest pressupost es podrà completar l'obra, ja que el projecte està redactat i es va pagar amb diners del pressupost 2016.

En quant a mobilitat, destaca una inversió de 192.000 euros per un carril bici des de la plaça de Salt fins a Vilablareix, 75.000 euros per a habilitar aparcaments dissuasius (encara per determinar-ne la ubicació) i 240.000 euros per construir una nova cruïlla a Palau, a la zona del Montessori.

També s'ha previst 61.000 euros per a la instal·lació de la marquesina per connectar l'estació del tren convencional i el vestíbul del TAV. Una obra que, després de diverses disputes amb l'Estat, executarà i pagarà l'ajuntament i de la qual encara hi ha 325.000 euros pressupostats del 2016 i que s'afegeixen a la partida d'enguany. Una altra obra destacada és el cobriment de les pistes esportives de les escoles Cassià Costal i Eiximenis (620.400 euros).