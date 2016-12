Una dona de 61 anys ha mort aquest divendres després de ser atropellada per un cotxe a l´interior del municipi de Salt (Gironès), segons ha confirmat a l´ACN el Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM). Els fets han tingut lloc cap a les sis de la tarda. A aquella hora, i per causes que s´investiguen, un automòbil ha atropellat la vianant, veïna del mateix municipi, a l´altura del carrer Doctor Ferran amb l´Avinguda de la Pau. Segons han explicat les fonts del SEM, quan els serveis d´emergència han arribat al lloc dels fets ja no han pogut fer res per auxiliar la víctima. Efectius del SEM, dels Bombers i de la Policia Local de Salt han actuat a l´indret.