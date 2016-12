L´expresident de la Generalitat Artur Mas ha lloat aquest dimarts la figura del bisbe emèrit de Girona Jaume Camprodon, mort als 90 anys, i ha demanat preservar i "mantenir" viu el seu llegat. "Al costat dels més febles i desafavorits, va transmetre des de l´Església uns valors sempre exemplars per als que som creients i els que no ho són", ha afirmat Mas.

"Va ser també una persona compromesa amb l'ensenyament, i un fidel defensor de la llengua i la cultura del país. Construir un país millor no es fa només des de les institucions públiques, també des d´altres àmbits, com el de l´espiritualitat", ha continuat l´expresident de la Generalitat. Durant 28 anys -des del 1973 fins al 2001- al capdavant de la diòcesi de Girona també va treballar incansablement per la transmissió de la cultura i el coneixement. "Monsenyor Jaume Camprodon treballava per fer un país més just i digne per a tothom, d´acord amb els valors del cristianisme", ha afirmat Mas.

"Avui, conscients de la seva empremta, ens comprometem a ser dignes del seu llegat", ha insistit el president de la Generalitat entre 2010 i 2016, que també volgut recordar els orígens de Camprodon al capdavant de les parròquies de Seva, a Osona –d´on era natural-, i a la de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Al 1966, va ser traslladat a la Parròquia de Crist Rei de Manresa, situant la Parròquia en la línia del Concili Vaticà II.