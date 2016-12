El restaurant Can Barceló de Campdorà, un nucli molt petit de només 200 habitants que forma part del municipi de Girona, ha venut íntegrament el segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el número 34.983. "Quan hem vist Campdorà a la tele ens hem tornat bojos, hem començat a cridar i a saltar", ha explicat la propietària, Núria Barceló. Tot i ser un restaurant de pas, a peu de carretera, és un dels punts de venda més importants de la Grossa a Catalunya, gràcies a Internet.

Això explica que el número premiat l'hagin venut íntegrament a una penya blaugrana de Barcelona, la Penya Barcelonista Creu de Sant Jordi. "Ens fa molta il·lusió perquè van fer participacions i segur que estarà molt repartit", detalla Barceló.

El dissabtes, Can Barceló només serveix esmorzars i tanca a les dotze. És un restaurant a peu de carretera, especialitzat en menús de migdia. Avui, però, els propietaris han decidit tenir obert per seguir el sorteig de la Grossa de Cap d'Any acompanyats d'amics i clients que s'hi han volgut apropar. "Ens feia gràcia i al final ha valgut la pena", ha afirmat la propietària del restaurant.

Quan les boles han decidit que el segon premi fos per al número 34.983, s'ha desfermat l'eufòria. "Ens hem tornat bojos, hem començat a cridar i a saltar, ens ha fet molta il·lusió perquè és la primera vegada que ens toca alguna cosa, encara que esperem que no sigui l'últim", ha explicat Barceló.

De seguida, han volgut saber per a qui era el premi. "El va comprar la penya blaugrana Creu de Sant Jordi de Barcelona, i ho van fer a través d'Internet", ha detallat. La penya va comprar les 80 butlletes i en van fer 500 participacions. "Segur que ho han repartit molt i a moltes famílies, això ens fa molt contents perquè en total són 2,6 milions d'euros", ha afirmat Barceló. Cada butlleta està valorada en 32.500 euros i són 6.500 euros per cada euro jugat.

És la primera vegada que venen un número premiat amb tants diners. Per això, han brindat amb cava diverses vegades per celebrar-ho. Segons ha detallat Barceló, fa tres anys el seu fill va apostar per vendre la loteria a través d'Internet, al web 'La grossa de Campdorà'. Des d'aleshores, s'han convertit en el punt de venda més important del país.

"Som el número u de Catalunya, el meu fill ho porta i nosaltres l'ajudem, però això d'Internet ho fa tot ell perquè nosaltres no sabem com fer-ho", ha explicat. Enguany, per exemple, han venut números de la Grossa de Cap d'Any per valor de mig milió d'euros.

I això que el restaurant està ubicat a un petit nucli d'uns 200 habitants a cavall entre Girona i Celrà. "Quan hem escoltat Campdorà a la tele sabíem que només podíem ser nosaltres i hem pensat, ja veuràs aquests com hagin de buscar-ho ara, perquè és poble molt petit", ha ironitzat la propietària del restaurant.

De moment, no s'han posat en contacte amb la penya blaugrana. "El meu fill que ho porta ha anat a passar el cap d'any a París, quan torni ja els trucarà", ha exposat Barceló. La propietària del restaurant espera que haver donat un dels premis importants el doni més "prestigi" i venguin encara més loteria l'any vinent.