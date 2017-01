Il·lusió amb gorra, guants i bufanda

Feia dies, setmanes o fins i tot mesos esperaven aquest dia, i la fred no els va aturar. Ni tan sols la temperatura d´un sol grau que la ciutat registrava a les vuit en punt del vespre els va poder fer enrere. Milers de gironins van sortir ahir al carrer per rebre Melcior, Gaspar i Baltasar, que van arribar a la ciutat carregats amb dues tones de caramels i, sobretot, molta il·lusió. Malgrat les baixes temperatures, els nens i nenes gironins van demostrar saber-se perfectament la cançó dels Tres Reis i van il·luminar el camí de Ses Majestats amb els fanalets, molts dels quals fets a mà.

La comitiva de Girona, de caràcter tradicional, ha hagut de renovar enguany part del seu vestuari i complements perquè la pluja que va caure l´any passat els va fer malbé. En total en formen part unes 270 persones, tot i que són més de 300 les que participen en l´organització de la rua. I l´estrena va ser d´allò més lluïda, ja que milers de persones, abrigades de dalt a baix, van moure´s d´un carrer a l´altre per veure els Reis una, dues, tres vegades o les que fessin falta. Durant la desfilada, els més petits van poder entregar la carta als patges reials si encara no ho havien fet, recollit els caramels que repartien els patges i fins i tot molts d´ells van acabar amb la cara pintada amb el «segell» reial.

Malgrat que els temps i les modes passen, sembla que Ses Majestats hauran tornat a repartir enguany tant joguines tradicionals com modernes. «Jo he demanat una pilota i un patinet», explicava en Mohammed, de cinc anys, que va anar a veure la cavalcada amb els seus pares, el seu germà i un fanalet que havia fet ell mateix.

En canvi, en Pere, d´onze anys, havia apostat per les noves tecnologies, ja que la carta enviada a Melcior, Gaspar i Baltasar incloïa una Playstation 4 i uns cascos per escoltar música. Acompanyat dels seus pares, que portaven els caramels, va assegurar que havia cantat ben fort per rebre els tres mags. Per la seva banda, l´Adriana, de set anys, també portava les butxaques plenes a vessar de caramels i explicava que havia demanat un telèfon mòbil, cromos i un gosset que fa pipí, entre altres coses.

Com ja és habitual, la plaça del Vi es va convertir en el punt neuràlgic de la festa quan l´alcaldessa, Marta Madrenas, va donar la benvinguda a Ses Majestats i els va demanar que portessin «molta força» i «il·lusió» per a la ciutadania, «per encarar reptes individuals i conjunts de ciutat i de país». Des del balcó de l´Ajuntament, a banda de nombrosos regidors, també van donar la benvinguda als Reis el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb la seva família, i també el president de la Diputació, Pere Vila. Tot just fa un any encara era Puigdemont qui rebia Ses Majestats com a alcalde de Girona.

Madrenas va assegurar als mags d´Orient que els nens i nenes gironins s´havien portat d´allò més bé, que havien cantat molt fort i havien utilitzat els fanalets per tal d´il·luminar el camí. Per la seva banda, el rei Baltasar, que va ser l´únic que va prendre la paraula, va recomanar a tots els infants que anessin a dormir aviat i va confiar a tornar-los a veure l´any que ve.

I tots ells li van fer cas. Només d´acabar la cavalcada, petits i grans van fer via cap a casa per deixar menjar als Reis, aigua als camells i anar a dormir ben aviat. Avui al matí serà el moment de comprovar si els Reis han estat generosos i d´estrenar patinets, pilotes i PlayStations.