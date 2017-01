Montepío absorbeix la històrica Mutualitat de Previsió Social de Germans Sàbat

La Mutualitat de Previsió Social de Germans Sàbat ha estat absorbida per Montepío de Conductors Sant Cristòfol després de 54 anys d'història. Aquesta mútua local, sorgida l'any 1962, tenia com a primer objectiu ajudar les famílies amb pocs recursos que es van establir a Germans Sàbat. Poc a poc va anar ampliant els seus serveis i es va convertir en una mútua que actualment compta amb uns 800 socis. Segons explica un dels membres de la junta, José Guerrero, han estat les creixents dificultats burocràtiques les que els han fet prendre la decisió de deixar-se absorbir per una entitat més gran.

La mútua de Germans Sàbat va néixer en ple franquisme, quan l'associacionisme encara es trobava prohibit. En un barri ple de famílies humils, moltes de les quals procedien de les barraques de Río o Montjuïc, els primers temps van ser difícils, ja que quan hi van arribar els primers habitants no hi havia llum ni aigua. Per això, entre els primers objectius de la mútua hi havia el d' «ajudar a pagar el pa a les famílies que no podien», segons recorda Guerrero, i també convertir-se en una plataforma perquè els veïns poguessin dur a terme accions comunes.

A partir d'aquí, assenyala Guerrero, la mútua «va anar agafant rodatge» i va acabar oferint els mateixos serveis d'assegurança de decessos que altres entitats similars. Però l'increment de les exigències administratives i burocràtiques en els darrers anys ha anat causant cada cop més maldecaps als responsables de la mútua, que no tenen prou temps ni coneixements per poder complir amb tots els requisits que els exigeix la Generalitat. De fet, van arribar a contractar un gestor per poder portar tota la part administrativa, però també es van adonar que els diners dels socis s'havien de destinar a prestar serveis, no a fer la gestió.

Per tot plegat, després de donar-li moltes voltes, i malgrat la tristesa que genera a la junta directiva, han decidit fer el pas de deixar-se absorbir per Montepío de Conductors, tot garantint als seus socis que podran seguir tenint els mateixos serveis que fins ara.

«És molt trist, però nosaltres som treballadors i tenim els estudis que tenim. Ha arribat un moment que no podem complir amb tot el que ens exigeix la Generalitat», assenyala Guerrero. I alerta que les següents perjudicades per aquesta creixent complicació de la llei poden ser les associacions de veïns, també integrades per voluntaris que s'hi dediquen en el seu temps lliure.

L'absorció de la mútua per part de Montepío ja s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat, i en aquests moments es troba a informació pública. Montepío Girona va néixer l'any 1929 amb l' «esperit mutualista» com a valor principal, i que han intentat mantenir fins a l'actualitat. Com a entitat sense afany de lucre, inverteixen part dels beneficis en accions per millorar la qualitat de vida dels mutualistes. L'any 1994 van inaugurar un centre de medicina de família, infermeria i especialitats, anomenat Giromèdic, dedicat tant als seus socis com a la ciutadania en general.