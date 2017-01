Acaba la reforma d´Àngel Guimerà de Salt

Les obres per a la millora de la vorera del carrer d'Àngel Guimerà de Salt, entre els carrers Pacheco i Picasso, han acabat pel que fa als treballs de reurbanització. Aquest tram del carrer d'Àngel Guimerà presentava un carril lateral i una mitjana amb dues línies d'aparcament.

L'actuació, que ha afectat uns 1.600 metres quadrats, ha suposat l'enderroc de la mitjana i l'arrencada de l'asfalt de l'espai a reformar; l'ampliació de la vorera de l'espai sud del carrer per dotar els vianants de més espai; i properament es farà la substitució de l'arbrat i la seva recol·locació a més distància de les façanes, ja que ara són molt propers als edificis i causaven algunes molèsties.

El govern municipal de Salt va decidir invertir el sobrant del pla de barris (uns seixanta mil euros) que s'havia de gastar al sector de manera immediata o es perdria –a final d'any acabava la continuació del pla de barris de Salt, Salt-70.

També ha finalitzat el condicionament de l'antic club Tramuntana, un solar d'uns 1.500 metres quadrats en un pati interior situat al carrer Anselm Clavé, com un espai per a usos socials. L'obra, adjudicada per 159.689,75 euros a l'empresa Excavaciones, acollirà aviat activitats del projecte «Juguem» i disposarà d'espais per al centre sociocultural La Casita.