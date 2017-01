Girona reclama a Adif que «es mulli» i fixi un calendari concret per al parc Central

Amb la mosca al nas. Molts veïns de Sant Narcís segueixen no creient-se que les obres del parc Central han començat ja fa quasi set setmanes. Des que el 24 de novembre es va fer l'anunci de l'inici del que han de ser els treballs per cobrir la llosa del parc, hi ha hagut ben poc moviment. Pràcticament no s'han vist operaris i els que hi ha són de l'estació d'autobusos que està construint la Generalitat a sota terra.

Aquest malestar dels veïns no ha passat desapercebut a l'equip de govern. El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, ha admès que ell tampoc veu que Copcisa, l'empresa a qui Adif va adjudicar les obres, estigui fent massa treballs a la zona. Per aquest motiu, ha demanat una reunió amb Adif la setmana vinent per reclamar que l'ens estatal i l'empresa adjudicatària exposin un calendari concret dels treballs que s'han de fer. «Vull que es mullin i ens diguin quina planificació exacta tenen prevista», indica Ribas. Això significa saber quan es treballarà en cada zona, què s'hi farà i quants treballadors hi haurà aproximadament.

Les previsions eren tenir-ho enllestit a finals d'abril. El regidor indica que des d'Adif li han dit que «s'està dins del programa que tenen marcades les obres»; o sigui, que acabaran en els cinc mesos previstos. Segons Ribas, Adif li ha explicat que actualment s'estan fent treballs de drenatge. «No sóc tècnic i quan ens diguin tots els detalls podrem anar valorant si s'està fent la feina o no», assenyala. Per aquest motiu, el representant municipal apunta que no està «preocupat» per les obres però «sí amatent i exigent» perquè els treballs de reurbanització s'acabin.

Un cop Adif acabi els treballs a la llosa, quedarà pendent de col·locar la marquesina que ha de substituir el passadís cobert (conegut com a finger) que uneix l'estació de la Renfe amb la del TAV i que depèn de l'Ajuntament.

D'altra banda, l'Ajuntament té previst enviar als veïns, aquests propers dies, la convocatòria per reprendre les reunions de la comissió de seguiment de les obres. La primera serà el 26 de gener.