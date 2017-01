El «Daily Mail» veu Girona com un dels llocs de moda del 2017

Anar a Xile per degustar vins, visitar el Canadà aprofitant el 15oè aniversari de la seva creació, recordar els cent anys de la revolució boltxevic a la russa Sant Petersburg o descobrir els encants de Girona. Són algunes de les propostes turístiques del diari anglès The Daily Mail per aquest 2017, en la seva secció de viatges. Altres destins recomanats a l'altura de Girona són Nova Orleans, Dinamarca, la sud-africana Ciutat del Cap, les platges del Carib, la cultura persa de l'Iran o la ciutat britànica capital de la cultura: Yorkshire.







Amb una imatge de Barcelona

De Girona, sota el títol «Una escapada espanyola alternativa» ja no esmenta Joc de trons com feien fins ara les publicacions turístiques. Explica que a Girona s'hi pot «descobrir el nucli antic d'edificis gòtics i romànics que s'alça al costat dels rius Onyar i Ter» i apunta que està «coronat per un castell en un turó», en referència, suposadament, a Montjuïc. També deixa clar al lector que si està «buscant platges, la Costa Brava és només una hora de distància». L'article, però, conté un error la imatge que il·lustra el text és del barri gòtic de Barcelona.