Gols per a la inclusió

Potenciar les relacions socials amb els companys. Aprendre a treballar en equip. Fomentar l'autocontrol i la capacitat d'assumir les normes i actituds necessàries per jugar a futbol. Incentivar l'autonomia i assumir els hàbits i rutines de l'esport, com ara la dutxa o el canviar-se de roba. Aquests són els principals objectius del nou equip no competitiu del CF Santa Eugènia i la UE Can Gibert, integrat per dotze infants i adolescents amb necessitats especials -conductuals o intel·lectuals- que fins ara no havien trobat un equip on integrar-se. Després d'haver estat entrenant des del setembre, s'han presentat oficialment aquesta setmana.

La idea inicial va sorgir quan una de les jugadores del primer equip, Maria Alba Puigdevall, buscava un equip de futbol perquè hi pogués jugar el seu cosí. Va preguntar al seu club si coneixien algun equip per a persones amb diversitat funcional, però ningú havia sentit a parlar de cap. També es va dirigir a algunes entitats, però es va trobar que tots els equips existents eren per a persones amb discapacitats físiques o bé estaven dirigits a adults, no infants. Davant d'aquest buit, en va parlar amb el club i tots plegats van decidir impulsar un nou equip ells mateixos.

Puigdevall assegura que es tracta d'un projecte comú, que ha comptat amb el suport de tot el club i també de les famílies. De seguida va aconseguir engrescar quatre jugadores més del primer equip -Laura Torres, Cristina Delgado, Alexandra Corcoll i Isaura Orra- per fer d'entrenadores, i al setembre van donar a conèixer el projecte entre entitats i escoles d'educació especial. De seguida van aconseguir vuit jugadors interessats, i amb el pas dels mesos ja s'han convertit en dotze. El projecte està pensat per a nens i nenes d'entre 8 i 16 anys que realitzen un entrenament setmanal els dilluns.

Puigdevall subratlla que el futbol té valors molt positius per a tots els col·lectius, però molt especialment per a les persones amb aquestes necessitats. Per exemple, aquest col·lectiu sol ser bastant individualista, de manera que el futbol els permet potenciar el treball en equip. També treballen tota la qüestió d'hàbits i rutines: no només es fan els entrenaments, sinó que també s'aborden qüestions d'higiene personal per tal de fomentar l'autonomia dels jugadors. I, sobretot, incideixen en el caràcter inclusiu del joc: «Volem que sentin que poden fer el mateix que la resta», assenyala Puigdevall.

És per aquest motiu que, d'entrada, l'equip no és competitiu. «Estem aprenent en base als valors del futbol, i malgrat que a tots ens agrada marcar gols, no anem a la competició directa, que mal portada pot acabr degenerant els valors», explica l'entrenadora. I de fet, de moment tampoc tenen un espai on competir, ja que tenen una franja d'edat molt dispersa i jugadors de diferents nivells. Tot i això, no tanquen la porta a jugar amistosos o fins i tot una petita lligueta si es dóna l'ocasió més endavant.

La presentació de l'equip s'ha fet aquesta setmana amb presència del president, Ricard Calvet (CF Santa Eugènia), el sotpresident, Joan Alcalde (UE Can Gibert), el gerent d'El Mos (empresa patrocinadora), Jordi Campalans, el delegat d'Esports a Girona, Josep Pujol, i altres representants del món del futbol.